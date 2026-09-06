Influencer "mastiga" o próprio lábio dormindo e fica irreconhecível

A influencer britânica Gina Bugden, 24 anos, acordou com o lábio inferior tão inchado que parecia ter sofrido uma picada de inseto ou errado em um procedimento de preenchimento labial. A causa, no entanto, foi outra: ela "mastigou" o próprio lábio com força enquanto dormia.
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Gina tem o costume de morder o lábio quando se sente estressada ou ansiosa. Após um dia particularmente tenso, ela levou o hábito para o sono, repetindo o ato de forma mais intensa.
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O episódio ocorreu em um momento inoportuno. Morando em Phuket, na Tailândia, a jovem precisava ir a um posto de imigração para renovar seu visto. Com receio de que o inchaço causasse problemas, ela usou uma máscara para esconder o rosto.
No local, um agente de segurança pediu que ela retirasse a proteção. Felizmente, Gina conseguiu explicar o que havia acontecido durante o sono, e a situação foi resolvida sem maiores complicações.
Nas redes sociais, seguidores compararam a aparência da britânica com o personagem Rocky, de Sylvester Stallone, após uma luta. Outros relataram ter um hábito semelhante.
Uma usuária do TikTok, onde o vídeo de Gina alcançou mais de 1,3 milhão de visualizações, contou sua experiência: "Uma vez isso aconteceu comigo e eu tive que tomar corticoides por cinco dias. A enfermeira perguntou se eu e meu namorado tínhamos dado uns beijos meio brutos."
A compulsão de morder os lábios tem um nome médico: morsicatio labiorum. Quando a pessoa morde a parte interna das bochechas, a condição é chamada de morsicatio buccarum. Se a mordida é na língua, o termo é morsicatio linguarum.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.