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Influencer "mastiga" o próprio lábio dormindo e fica irreconhecível

Hábito ligado ao estresse fez com que Gina Bugden acordasse com a boca inchada; entenda a condição conhecida como morsicatio labiorum

Gina Bugden, influencer britânica que teve o lábio inchado após morder-se durante o sono, antes do incidente - (crédito: Reprodução/TikTok)
Gina Bugden, influencer britânica que teve o lábio inchado após morder-se durante o sono, antes do incidente - (crédito: Reprodução/TikTok)

A influencer britânica Gina Bugden, 24 anos, acordou com o lábio inferior tão inchado que parecia ter sofrido uma picada de inseto ou errado em um procedimento de preenchimento labial. A causa, no entanto, foi outra: ela "mastigou" o próprio lábio com força enquanto dormia.

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Gina tem o costume de morder o lábio quando se sente estressada ou ansiosa. Após um dia particularmente tenso, ela levou o hábito para o sono, repetindo o ato de forma mais intensa.

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Mulher com lábio inferior inchado olha para câmera e bebe com canudo
Gina Bugden exibe o lábio inferior inchado após mordê-lo enquanto dormia, um hábito intensificado pelo estresseReprodução/TikTok

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O episódio ocorreu em um momento inoportuno. Morando em Phuket, na Tailândia, a jovem precisava ir a um posto de imigração para renovar seu visto. Com receio de que o inchaço causasse problemas, ela usou uma máscara para esconder o rosto.

No local, um agente de segurança pediu que ela retirasse a proteção. Felizmente, Gina conseguiu explicar o que havia acontecido durante o sono, e a situação foi resolvida sem maiores complicações.

Nas redes sociais, seguidores compararam a aparência da britânica com o personagem Rocky, de Sylvester Stallone, após uma luta. Outros relataram ter um hábito semelhante.

Uma usuária do TikTok, onde o vídeo de Gina alcançou mais de 1,3 milhão de visualizações, contou sua experiência: "Uma vez isso aconteceu comigo e eu tive que tomar corticoides por cinco dias. A enfermeira perguntou se eu e meu namorado tínhamos dado uns beijos meio brutos."

A compulsão de morder os lábios tem um nome médico: morsicatio labiorum. Quando a pessoa morde a parte interna das bochechas, a condição é chamada de morsicatio buccarum. Se a mordida é na língua, o termo é morsicatio linguarum.

Saiba Mais

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 06/09/2026 22:45 / atualizado em 06/09/2026 22:45
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