Vasco melhora aproveitamento como mandante e sonha alto

Maracanã é outra opção para o Vasco mandar o duelo contra o Boca - (crédito: Dikran Sahagian / Vasco)

Com uma melhora substancial como mandante, o Vasco tem agora o Rio de Janeiro como seu principal trunfo para sonhar alto na temporada 2026. Afinal, a equipe está nas duas semifinais em disputa em busca de uma taça.

Na Copa do Brasil e na Sul-Americana, a equipe vai decidir os duelos no Rio de Janeiro. No caso do torneio nacional, São Januário já foi apontado como a casa do Vasco em busca do bicampeonato do torneio diante do Palmeiras.

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Já no torneio continental, a decisão contra o Boca Juniors (ARG) será com mando do time carioca. Entretanto, o local da partida segue indefinido. A tendência e a confiança da direção é mandar o duelo no Maracanã, já que São Januário não possui capacidade para receber esta fase da competição.

Ao todo, o Vasco ostenta um aproveitamento de 58,33% como mandante na temporada. Dentre todos os times da Série A, é o 12º com melhor números dentro de casa.

O próximo desafio cruz-maltino será fora de casa. No dia 7, a equipe visita o Botafogo, no Estádio Nilton Santos, pelo Brasileirão. Como efeito de comparação, o arquirrival tem 60,26% de aproveitamento como mandante.