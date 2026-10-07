Interpol apreende mais de mil animais traficados ilegalmente

A Interpol apreendeu mais de 1.000 animais selvagens vivos, incluindo araras, pítons e dois tigres-de-Bengala, além de prender 233 pessoas em uma operação contra a criminalidade ambiental na América Latina e no Caribe, segundo a organização policial nesta quarta-feira (7/10).

A operação, chamada Madre Tierra VIII, foi realizada em junho e julho em nove países e teve como alvo redes envolvidas no tráfico de animais silvestres, no desmatamento e na exploração mineral.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia Mais

Investigadores da Colômbia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá e República Dominicana identificaram 312 pessoas e as entidades envolvidas nessas redes, segundo a Interpol, organização de cooperação policial com sede em Lyon, na França.

Investigadores identificaram 312 pessoas e as entidades envolvidas nessas redes, segundo a Interpol, organização de cooperação policial com sede em Lyon, na França. (foto: Divulgação/Interpol)

"Seguindo o rastro do dinheiro (...), podemos ampliar uma investigação para além dos indivíduos que derrubam as árvores, traficam animais ou extraem o ouro e focar nas empresas que financiam, gerenciam e se beneficiam desses crimes", explicou a diretora do escritório regional da Interpol para a América Central, Krandall Gullock, em comunicado.

Os investigadores seguiram as rotas do tráfico de animais silvestres da América Central até a Europa e Ásia, que às vezes coincidem com as rotas do tráfico de entorpecentes.

Ao todo foram apreendidos 1.000 animais. No México, as autoridades resgataram dois tigres-de-Bengala em risco de extinção, além de leões, jaguatiricas e onças-pintadas em rotas habitualmente utilizadas por redes criminosas para transportar drogas e outros produtos ilícitos. Na Nicarágua, foram recuperadas aves exóticas, entre elas papagaios e araras de diferentes espécies.

Animais seriam vendidos pelos criminosos (foto: Divulgação/Interpol)

A Interpol informou que, em toda região, os répteis, incluindo pítons, os insetos raros e as aves exóticas representaram a maior parte dos animais silvestres resgatados.

Também foram apreendidos cerca de 165 quilos de barbatanas de tubarão secas, com valor estimado em 280.000 dólares (R$ 1,39 milhão).

Em relação ao desmatamento, os investigadores se basearam em uma operação realizada em 2025 que permitiu identificar 11 empresas suspeitas de desmatar 52.000 hectares, área equivalente a "cerca de 73.000 campos de futebol" de floresta amazônica.

Tucanos iam ser vendidos na rede de tráfico (foto: Divulgação/Interpol)

Desta vez, identificaram outras 161 empresas e 65 pessoas que atuavam em vários continentes, e a Colômbia conseguiu deter 16 delas, detalhou a Interpol.

A organização também denunciou o uso de produtos tóxicos para extrair minerais ilegalmente, que têm "consequências devastadoras para as pessoas e o meio ambiente".

Animais seriam vendidos pelos criminosos (foto: Divulgação/Interpol)

Durante a operação, foram apreendidas cerca de 4,6 toneladas de cianeto e 11 contêineres de mercúrio utilizados na extração de ouro, localizados na Costa Rica.



