EUA vai apresentar acusações de tortura contra Maduro (CNN)

Promotores de Nova York vão apresentar novas acusações contra o presidente deposto Nicolás Maduro e sua mulher, Cilia Flores, por suposta tortura de americanos na Venezuela, reportou a rede de TV CNN nesta quarta-feira.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Maduro e Cilia são alvo de várias acusações nos Estados Unidos, incluindo tráfico de drogas, e seu julgamento terá início em junho de 2027. Eles foram capturados em Caracas em janeiro passado, em uma operação ordenada por Washington.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Preso nos Estados Unidos, o casal nega todas as acusações. Segundo a CNN, as de tortura estão relacionadas à prisão arbitrária de mais de dez cidadãos americanos na Venezuela durante o governo Maduro (2013 - 2026).
Os promotores também consideram acusar outras pessoas por suspeita de participação na tortura de americanos. Segundo a CNN, as acusações devem ser anunciadas amanhã. Consultado pela AFP, o porta-voz da Procuradoria do Distrito Sul de Nova York não comentou a informação.
Os promotores americanos afirmam que Maduro usou o poder do Estado para proteger e promover o tráfico ilegal de drogas e se aliou a cartéis com o objetivo de enviar toneladas de cocaína para os Estados Unidos.
Saiba Mais
- Mundo O trauma do 7/10 ronda as urnas
- Mundo Morre idosa que foi despejada e provocou onda de protestos contra crise de moradia na Espanha
- Mundo O que é a peste pneumônica e como ela se espalha?
- Mundo Conheça Backpack, eleito o urso mais gordo na 'Fat bear week' de 2026
- Mundo "Confio todos vós a ela": Papa saúda Nossa Senhora às vésperas do dia 12
- Mundo Rubio afirma que Irã 'perdeu o controle' de Ormuz