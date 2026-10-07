EUA vai apresentar acusações de tortura contra Maduro (CNN)

Nicolás Maduro em foto tirada em 25 de junho, na prisão: "Permanecemos firmes" - (crédito: Nicolás Maduro/X)

Promotores de Nova York vão apresentar novas acusações contra o presidente deposto Nicolás Maduro e sua mulher, Cilia Flores, por suposta tortura de americanos na Venezuela, reportou a rede de TV CNN nesta quarta-feira.

Maduro e Cilia são alvo de várias acusações nos Estados Unidos, incluindo tráfico de drogas, e seu julgamento terá início em junho de 2027. Eles foram capturados em Caracas em janeiro passado, em uma operação ordenada por Washington.

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Preso nos Estados Unidos, o casal nega todas as acusações. Segundo a CNN, as de tortura estão relacionadas à prisão arbitrária de mais de dez cidadãos americanos na Venezuela durante o governo Maduro (2013 - 2026).

Os promotores também consideram acusar outras pessoas por suspeita de participação na tortura de americanos. Segundo a CNN, as acusações devem ser anunciadas amanhã. Consultado pela AFP, o porta-voz da Procuradoria do Distrito Sul de Nova York não comentou a informação.

Os promotores americanos afirmam que Maduro usou o poder do Estado para proteger e promover o tráfico ilegal de drogas e se aliou a cartéis com o objetivo de enviar toneladas de cocaína para os Estados Unidos.