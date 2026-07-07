Leilane Neubarth anuncia saída do jornalismo diário após 47 anos

A jornalista Leilane Neubarth, 67 anos, anunciou A saída do jornalismo diário. A apresentadora entrou ao vivo na GloboNews nesta terça-feira (7/7) para falar ao público sobre sua trajetória.

"Só aqui na GloboNews, são quase dezessete anos, mais da metade da história deste canal, do qual eu me encho de orgulho de fazer parte. Antes disso, nós já tínhamos uma longa trajetória também na TV Globo. Eu entrei aqui com 19 anos, uma jovem estagiária, que se tornou repórter, depois apresentadora. Foram algumas gerações de brasileiros, muita gente que me viu crescer como profissional e me acompanhou em diversas fases", relembrou.

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Com mais de 47 anos de carreira, Leilane começou na Globo como estagiária, em 1979. A jornalista integrou a bancada de programas como Jornal da Globo, Fantástico, Bom Dia Brasil, entre outros. Mais recentemente, apresentava o Conexão GloboNews.

Nessa trajetória, Leilane participou de coberturas de eventos como eleições presidenciais, Olimpíadas e outros grandes eventos.

"Depois de 47 anos, eu escolhi deixar o jornalismo diário. Foram milhares de edições, coberturas que marcaram a nossa memória... Momentos difíceis, momentos históricos, e também muitas histórias inspiradoras. O jornalismo dá esse privilégio raro: permite conhecer pessoas, lugares e realidades muito diferentes das nossas. E, no fim das contas, é isso que sempre deu sentido ao meu trabalho. Muito mais do que apresentar um telejornal, foi a oportunidade de ouvir, aprender e tentar contar essas histórias da melhor maneira possível. Portanto, essa não é, de forma alguma, uma despedida do jornalismo. Porque ele vive aqui dentro de mim", relatou.

"A partir de agora, nós vamos nos ver em novas ocasiões, novos projetos e desafios... E eu encaro este momento exatamente dessa forma: com gratidão pelo que passou, e entusiasmo pelo que vem pela frente. Levo comigo as lembranças, os aprendizados, os amigos que fiz e a certeza de que o jornalismo diário vai fazer parte de quem eu sou para sempre", finalizou a jornalista.