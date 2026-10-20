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Paraquedista norte-americano planeja pular de foguete no limite da atmosfera

Luke Aikins já fez história antes ao pular de avião sem paraquedas e agora sonha em saltar da linha de Kármán, que separa a atmosfera da Terra e o espaço

Luke Aikins já fez história antes, quando saltou de um avião a 7,6 mil metros sem paraquedas - (crédito: Reprodução/ Redes sociais )
Luke Aikins já fez história antes, quando saltou de um avião a 7,6 mil metros sem paraquedas - (crédito: Reprodução/ Redes sociais )

O paraquedista recordista norte-americano Luke Aikins, de 52 anos, revelou que o próximo grande projeto e sonho é pular de um foguete na fronteira do espaço, a uma altitude de 100 mil metros. Segundo o jornal The Times, o objetivo de Aikins é realizar o salto a partir da Linha de Kármán, o limite oficial que separa a atmosfera terrestre do espaço sideral. 

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"Esse é o sonho, o feito que me deixaria sem palavras", disse o paraquedista americano. "Tenho me dedicado bastante a isso, é o meu grande projeto", afirmou. 

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Com esse feito, ele planeja superar a marca histórica do austríaco Felix Baumgartner, que em 2012 quebrou a barreira do som ao saltar de uma cápsula suspensa por um balão de hélio na estratosfera, a quase 39 km de altura. 

Dentre muitas aventuras semelhantes, o paraquedista já fez história antes, quando saltou de um avião a 7,6 mil metros sem paraquedas, pousando em segurança em uma rede montada em solo. 

Aikins tem a aviação no sangue; seu avô era piloto do exército e sobreviveu durante a Segunda Guerra Mundial, já seu pai era um aviador da marinha, e sua mãe saltava de paraquedas quando estava grávida dele. 

Hoje, Aikins é casado e pai de um filho. Ele afirma que sua esposa nunca diz “não” para suas aventuras, mas que sempre o questiona sobre a segurança antes de realizar um salto. “Ela está por dentro do que eu faço. Ela conhece todas as diferentes acrobacias, os bastidores e os testes. Fazemos isso em equipe. Ela precisa acreditar nisso e dizer que está dentro. Caso contrário, eu provavelmente não faria", diz o paraquedista ao The Times.

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Giovanna Rodrigues

Formada em Jornalismo pela UDF, é repórter do site do Correio Braziliense e cobre temas como Politica, Ciências, Brasil, Mundo e Concursos

Por Giovanna Rodrigues
postado em 20/10/2026 14:33
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