Paraquedista norte-americano planeja pular de foguete no limite da atmosfera

O paraquedista recordista norte-americano Luke Aikins, de 52 anos, revelou que o próximo grande projeto e sonho é pular de um foguete na fronteira do espaço, a uma altitude de 100 mil metros. Segundo o jornal The Times, o objetivo de Aikins é realizar o salto a partir da Linha de Kármán, o limite oficial que separa a atmosfera terrestre do espaço sideral.
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"Esse é o sonho, o feito que me deixaria sem palavras", disse o paraquedista americano. "Tenho me dedicado bastante a isso, é o meu grande projeto", afirmou.
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Com esse feito, ele planeja superar a marca histórica do austríaco Felix Baumgartner, que em 2012 quebrou a barreira do som ao saltar de uma cápsula suspensa por um balão de hélio na estratosfera, a quase 39 km de altura.
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Dentre muitas aventuras semelhantes, o paraquedista já fez história antes, quando saltou de um avião a 7,6 mil metros sem paraquedas, pousando em segurança em uma rede montada em solo.
Aikins tem a aviação no sangue; seu avô era piloto do exército e sobreviveu durante a Segunda Guerra Mundial, já seu pai era um aviador da marinha, e sua mãe saltava de paraquedas quando estava grávida dele.
Hoje, Aikins é casado e pai de um filho. Ele afirma que sua esposa nunca diz “não” para suas aventuras, mas que sempre o questiona sobre a segurança antes de realizar um salto. “Ela está por dentro do que eu faço. Ela conhece todas as diferentes acrobacias, os bastidores e os testes. Fazemos isso em equipe. Ela precisa acreditar nisso e dizer que está dentro. Caso contrário, eu provavelmente não faria", diz o paraquedista ao The Times.
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