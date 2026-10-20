Cientista ganha caso de difamação sexual e receberá indenização milionária

Júri dos EUA concluiu que não houve crime sexual e que as acusações de assédio de Kristin Knouse contra David Sabatini foram infundadas - (crédito: Reprodução/ Redes sociais )

O pesquisador biomédico David Sabatini ganhou na Justiça o direito de receber US$ 6 milhões, cerca de R$ 30 milhões, após o júri dos Estados Unidos decidir que a ex-colega Kristin Knouse o difamou ao acusa-lo de assédio sexual. O veredicto foi proferido na sexta-feira (16/10), e também reconheceu que não houve crime sexual na relação entre os dois.

Sabatini perdeu o cargo de professor de biologia que ocupava no Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) depois que Kristin, com quem trabalhou no Whitehead Institute for Biomedical Research, em Cambridge, apresentou as acusações.

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Os dois se conheceram em 2012, e iniciaram um relacionamento sexual em 2018, que se encerrou no ano seguinte. Posteriormente, Kristin afirmou que o relacionamento foi forçado, enquanto Sabatini sustentou que era consensual.

Em 2021, as denúncias levaram Sabatini a deixar o Whitehead, onde dirigia havia cerca de 24 anos um laboratório dedicado à biologia celular. O instituto, por sua vez, apontou a existência de um ambiente sexualizado no laboratório, apontamento que o cientista contestou.

Após sua saída do instituto, Sabatini abriu um processo por difamação contra a ex-colega, alegando difamação e interferência ilícita em relações contratuais, futuras e vantajosas. Knouse por sua vez, apresentou um contra-processo alegando assédio sexual.

Ao longo da disputa judicial, Sabatini sustentou que jamais promoveu um ambiente inadequado no laboratório. Durante o julgamento, sua advogada, Lisa Arrowood, apresentou mensagens trocadas pelos dois para demonstrar que Kristin participou do relacionamento por vontade própria.

A natureza da relação ficou clara, de acordo com a defesa de Sabatini, numa conversa de 2020, quando Kristin lamentou estar "dedicando muita energia e emoção a um jogo que estou fadada a perder" e questionou "se não seria melhor para nós dois cortar todos os laços, mantendo apenas os estritamente profissionais, por tempo indeterminado".

"Mas, na maior parte do tempo, sinto-me em paz e quero fazer tudo o que estiver ao meu alcance para ajudá-lo", concluiu ela.

A defesa de Sabatini também alegou que Knouse sentia ciúmes de outra mulher por quem Sabatini estava interessado, e que ela teria tentado fazer com que ele fosse demitido.

A advogada de Kristin, Ellen Zuker, declarou que pretende recorrer a decisão e reagiu ao veredicto dizendo: “A triste realidade do nosso tempo é que a sociedade ainda tem dificuldade em acreditar nas mulheres e em reconhecer os desafios que elas enfrentam com homens que, com frequência excessiva, controlam os seus destinos”.

Com a decisão, Sabatini poderá cobrar integralmente a indenização. Na ausência de acordo ou pagamento voluntário, sua defesa poderá solicitar medidas como retenção de salários , congelamento de contas bancárias ou penhora de bens.

Atualmente, David Sabatini mantém o David Sabatini Lab, com atividades em Praga, na República Tcheca, e em Boston. Ele colabora com o Instituto de Química Orgânica e Bioquímica de Praga e é casado com a pesquisadora Lena Pernas.