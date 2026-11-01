Queda de avião cria bola de fogo nos EUA; veja

Um jato particular avaliado em US$ 2 milhões caiu sobre um parque trailers residências no sul da Flórida, nos EUA, neste domingo (1°/11). O impacto destruiu pelo menos um trailer e criou uma imensa bola de fogo no local da colisão.
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As autoridades confirmaram a ocorrência de "múltiplas fatalidades", embora ainda não saibam quantas pessoas estavam a bordo do voo fretado. Também não há confirmação sobre mortos ou feridos entre moradores em terra.
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Manobra brusca e queda em Palm Beach
A aeronave havia decolado do Austin-Bergstrom International Airport, no Texas, com destino às Bahamas. Conforme publicou a página BocaNewsNow, o avião realizou uma curva acentuada para a direita antes de mergulhar de bico a partir de oito mil pés de altitude em direção ao solo.
O avião, apontado pelo jornal The New York Post como um Learjet 60, atingiu uma árvore e cortou cabos de rede elétrica durante o impacto. Segundo informou o Aviation 24/7, o acidente ocorreu pouco depois das 13h.
Registros em vídeo e bloqueio de vias
Imagens não verificadas registradas por câmeras em carros flagraram o momento exato em que a aeronave se chocou contra a superfície, resultando em uma explosão gigantesca. Vídeos gravados no ponto do acidente revelam uma enorme cratera aberta no solo, além de chamas sobre os destroços do jato e da casa móvel.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.
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