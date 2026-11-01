InícioMundo
EUA

Queda de avião cria bola de fogo nos EUA; veja

Aeronave particular seguia rumo às Bahamas; autoridades investigam causas e isolam a área

Impacto destruiu pelo menos um trailer e criou uma imensa bola de fogo no local da colisão - (crédito: Reprodução/Facebook/Aviation 4 Everyone)
Impacto destruiu pelo menos um trailer e criou uma imensa bola de fogo no local da colisão - (crédito: Reprodução/Facebook/Aviation 4 Everyone)

Um jato particular avaliado em US$ 2 milhões caiu sobre um parque trailers residências no sul da Flórida, nos EUA, neste domingo (1°/11). O impacto destruiu pelo menos um trailer e criou uma imensa bola de fogo no local da colisão.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

As autoridades confirmaram a ocorrência de "múltiplas fatalidades", embora ainda não saibam quantas pessoas estavam a bordo do voo fretado. Também não há confirmação sobre mortos ou feridos entre moradores em terra. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia mais:

  • Avião de carga da Amazon deixa pelo menos 5 mortos ao sair da pista em aeroporto de Miami

  • Piloto morre em queda de avião agrícola em São Paulo

  • Veja momento da queda de um dos helicópteros envolvidos em colisão no RJ

Manobra brusca e queda em Palm Beach

A aeronave havia decolado do Austin-Bergstrom International Airport, no Texas, com destino às Bahamas. Conforme publicou a página BocaNewsNow, o avião realizou uma curva acentuada para a direita antes de mergulhar de bico a partir de oito mil pés de altitude em direção ao solo.

O avião, apontado pelo jornal The New York Post como um Learjet 60, atingiu uma árvore e cortou cabos de rede elétrica durante o impacto. Segundo informou o Aviation 24/7, o acidente ocorreu pouco depois das 13h.

Registros em vídeo e bloqueio de vias

Imagens não verificadas registradas por câmeras em carros flagraram o momento exato em que a aeronave se chocou contra a superfície, resultando em uma explosão gigantesca. Vídeos gravados no ponto do acidente revelam uma enorme cratera aberta no solo, além de chamas sobre os destroços do jato e da casa móvel.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Ronayre Nunes

Subeditor

Subeditor do site do jornal Correio Braziliense. Formado em "Comunicação Social - Jornalismo" pela Faculdade de Comunicação (FAC) da Universidade de Brasília (UnB). Entusiasta de automobilismo, séries e entretenimento.

Por Ronayre Nunes
postado em 01/11/2026 17:45 / atualizado em 01/11/2026 18:04
x