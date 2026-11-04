Procurador eleito nos EUA compôs trilhas de 67 episódios de 'Dragon Ball Z'

Novo procurador-geral eleito nos EUA tem passado ligado a 'Dragon Ball Z' - (crédito: Reprodução/Redes sociais )

A trajetória de Nathan Johnson, eleito procurador-geral do Texas nas eleições de meio de mandato dos Estados Unidos, inclui uma passagem por um dos animes mais conhecidos do mundo. Antes de chegar à política, o democrata atuou como compositor de Dragon Ball Z, franquia japonesa que marcou gerações de fãs.

Johnson participou da criação das trilhas sonoras de 67 episódios da série e de cinco filmes. A experiência, que antecedeu sua entrada na vida pública, foi lembrada pelo político após a vitória eleitoral. Em uma publicação nas redes sociais, ele comentou que o trabalho foi uma oportunidade de unir a carreira musical a uma produção que conquistou fãs em diferentes países.

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A relação com o anime também teve um significado especial dentro de casa. Em entrevista ao senador do Texas Taylor Rehmet, Johnson contou que seu filho ainda era bebê quando ele trabalhava nas composições. O menino costumava acompanhar o pai enquanto as músicas eram produzidas. “Eu me lembro dele sentado no meu joelho e coisas explodindo. Ele dizia: ‘Ah, papai, Goku!’. Achava aquilo muito legal”, contou.

O compositor afirmou que a experiência lhe proporcionou um espaço para a criatividade e uma conexão cultural incomum. O trabalho também lhe garantiu reconhecimento entre os filhos e os amigos deles, segundo relatou.

Entre os filmes da franquia que tiveram trilhas compostas por Johnson estão Dragon Ball Z: O Homem Mais Forte do Mundo, A Árvore do Poder, O Retorno de Broly, A Fusão de Goku e Vegeta e O Ataque do Dragão.

Da composição musical ao Senado

A carreira política de Johnson começou em 2018, quando foi eleito para o Senado estadual do Texas. Durante quatro sessões legislativas, ele participou da aprovação de 134 projetos que se tornaram lei, conforme informações divulgadas em seu site oficial.

A eleição para procurador-geral representa uma nova etapa na trajetória do democrata. A vitória ocorre em uma disputa nacional marcada pelo avanço do partido, que conquistou o controle da Câmara dos Representantes e do Senado dos Estados Unidos nas eleições de meio de mandato de 2026.

A mudança de carreira não apagou, porém, o vínculo de Johnson com a música. A passagem por Dragon Ball Z continua sendo um dos episódios mais inusitados de sua trajetória — e uma lembrança que, segundo ele, também marcou a infância dos filhos.