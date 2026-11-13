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FALHA DE COMUNICAÇÃO

Voos no México estão impedidos de rumar aos EUA, anuncia agência

Segundo Agência Federal de Aviação Civil (AFAC), do México, FAA, dos Estados Unidos, solicitou que aviões permaneçam em solo até segunda ordem

FAA (Administração Federal de Aviação) suspendeu todas as viagens aéreas no país até novo aviso, ?devido a circunstâncias extraordinárias e por motivos de segurança?. Aeroporto Internacional de Miami na Florida - (crédito: JOE RAEDLE/AFP)
FAA (Administração Federal de Aviação) suspendeu todas as viagens aéreas no país até novo aviso, ?devido a circunstâncias extraordinárias e por motivos de segurança?. Aeroporto Internacional de Miami na Florida - (crédito: JOE RAEDLE/AFP)

A Agência Federal de Aviação Civil (AFAC) do México informou, na noite desta sexta-feira (13/11), que a ela foi solicitada, por parte da Administração Federal de Aviação (FAA) dos Estados Unidos, que nenhuma aeronave deixe o território mexicano rumo aos EUA. 

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Por meio de comunicado, confirmou que todo e qualquer avião não poderá deixar o México com destino ao vizinho na América do Norte "até que as autoridades aeronáuticas deste país autorizem a retomada das atividades destes voos". Enquanto isso, precisarão se manter em solo. 

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Em seguida, a agência mexicana recomenda que passageiros consultem as respectivas linhas aéreas para quaisquer dúvidas ou consultas relativas aos voos marcados. 

"A AFAC se mantém atenta e acompanha a situação em coordenação com as autoridades correspondentes, e continuará a informar de forma contínua sobre qualquer atualização relacionada aos status dos voos", completou.  

Centros de controle apresentaram problemas de comunicação

Em anúncio público feito diante da imprensa norte-americana, o secretário de Transportes dos EUA, Sean Duffy, informou que a decisão foi motivada por "problemas de comunicação que afeta todos os Centros de Controle de Tráfego Aéreo".

Afirmou, ainda, que técnicos da FAA em todo o país investigam o problema em busca de mais detalhes dos fatores causadores e das respectivas soluções. 

Até segunda ordem, qualquer decolagem em qualquer aeroporto do território estadunidense está proibida. Primeiramente, a agência havia citado razões de segurança e "circunstâncias extraordinárias", mas sem mais detalhes. De acordo com Duffy, os aviões que chegam de outros país aos Estados Unidos são avaliados individualmente.

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Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

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Por Gabriel Botelho
postado em 13/11/2026 21:01
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