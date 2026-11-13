Voos no México estão impedidos de rumar aos EUA, anuncia agência

A Agência Federal de Aviação Civil (AFAC) do México informou, na noite desta sexta-feira (13/11), que a ela foi solicitada, por parte da Administração Federal de Aviação (FAA) dos Estados Unidos, que nenhuma aeronave deixe o território mexicano rumo aos EUA.
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Por meio de comunicado, confirmou que todo e qualquer avião não poderá deixar o México com destino ao vizinho na América do Norte "até que as autoridades aeronáuticas deste país autorizem a retomada das atividades destes voos". Enquanto isso, precisarão se manter em solo.
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Em seguida, a agência mexicana recomenda que passageiros consultem as respectivas linhas aéreas para quaisquer dúvidas ou consultas relativas aos voos marcados.
"A AFAC se mantém atenta e acompanha a situação em coordenação com as autoridades correspondentes, e continuará a informar de forma contínua sobre qualquer atualização relacionada aos status dos voos", completou.
Centros de controle apresentaram problemas de comunicação
Em anúncio público feito diante da imprensa norte-americana, o secretário de Transportes dos EUA, Sean Duffy, informou que a decisão foi motivada por "problemas de comunicação que afeta todos os Centros de Controle de Tráfego Aéreo".
Afirmou, ainda, que técnicos da FAA em todo o país investigam o problema em busca de mais detalhes dos fatores causadores e das respectivas soluções.
Até segunda ordem, qualquer decolagem em qualquer aeroporto do território estadunidense está proibida. Primeiramente, a agência havia citado razões de segurança e "circunstâncias extraordinárias", mas sem mais detalhes. De acordo com Duffy, os aviões que chegam de outros país aos Estados Unidos são avaliados individualmente.
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