Após quatro horas de paralisação, decolagens são liberadas nos EUA

Avião cargueiro da China Southern decola do Aeroporto Internacional de Los Angeles, nos Estados Unidos, nesta sexta-feira (13/11), após o país suspender a paralisação de voos que durou várias horas - (crédito: Apu Gomes/AFP)

A Federal Aviation Administration (FAA), órgão responsável pelo controle da aviação nos Estados Unidos, liberou as decolagens de voos após quatro horas de paralisação. Segundo as informações divulgadas, um problema de comunicação e nos radares teria causado a medida histórica.

O secretário de Transportes, Sean Duffy, declarou que o espaço aéreo americano já estava aberto, após cerca de quatro horas de paralisação, e atribuiu o caos nos aeroportos a um "hardware antigo". O secretário de Segurança Interna, Markwayne Mullin, disse a jornalistas que "não houve ataque cibernético" e que "não há nenhuma ligação entre isso e a Microsoft".

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O desafio agora é administrar o efeito cascata de milhares de voos cancelados e atrasados. As companhias aéreas americanas liberaram os passageiros para remarcar os voos, enquanto empresas brasileiras acompanham a movimentação.

A estimativa é de que 1,5 milhão de passageiros tenham sido afetados pela pane aérea desta sexta-feira (13/11).

Entenda

A FAA (Agência Federal de Aviação dos Estados Unidos) comunicou, nesta sexta-feira (13/11), que uma "interrupção temporária nas telecomunicações" levou a suspensão de todos os voos nos Estados Unidos. "Por excesso de precaução, todos os voos foram suspensos. Todos os voos foram contabilizados, e os voos internacionais serão tratados caso a casos", disse nas redes sociais.

A última vez que algo similiar aconteceu foi em janeiro de 2023, quando o sistema de notificação ficou fora do ar.

*Com informações da AFP