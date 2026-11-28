Mulheres afegãs vestindo burca carregam seus filhos enquanto caminham por uma rua na província de Candaar, no Afeganistão, em 23 de novembro de 2026. - (crédito: Sanaullah SEIAM / AFP)

Mulheres afegãs estão sendo impedidas de ter seus próprios nomes registrados em documentos oficiais em uma província do norte do Afeganistão. A determinação do Talibã afeta até registros médicos, como receitas e prontuários hospitalares, e tem levado funcionários a identificar pacientes por expressões como “Bibi”, que significa “senhora” ou “vovó”. Em alguns casos, mulheres também são chamadas por termos pejorativos, como “vaca” e “cabra”.

Os relatos foram publicados pelo jornal espanhol El País na segunda-feira (23/11), com base em informações de mulheres, médicos e ativistas. A publicação também cita investigações do veículo afegão Zan Times e do britânico The Guardian sobre as restrições impostas pelo regime.

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A proibição de registrar nomes femininos reforça uma tradição cultural de evitar pronunciar o nome de mulheres em público, prática associada à ideia de preservar a honra da família e do marido. A medida, porém, institucionaliza essa forma de apagamento, ao impedir que mulheres sejam identificadas pelo próprio nome em documentos que deveriam registrar suas informações pessoais.

Desde que voltou ao poder, em agosto de 2021, o Talibã tem restringido a presença feminina na sociedade afegã. As medidas atingem o acesso à educação, ao mercado de trabalho, aos espaços públicos e à participação social.

Segundo a ONU Mulheres, mais de cem decretos foram publicados pelo regime desde a retomada do governo, impondo limitações aos direitos de mulheres e meninas. O Afeganistão é o único país do mundo em que meninas estão proibidas de frequentar o ensino secundário e mulheres não podem cursar universidades.

O isolamento também se reflete na rotina e na saúde da população feminina. Levantamento divulgado pelas Nações Unidas em agosto mostrou que metade das mulheres afegãs sai de casa apenas uma ou duas vezes por mês. Quase três em cada quatro afirmam não se sentir seguras ao circular sem a companhia de um homem.

A restrição de circulação e a perda de direitos também têm impactos psicológicos. De acordo com a ONU Mulheres, sete em cada dez mulheres no Afeganistão classificam a própria saúde mental como ruim ou muito ruim.