.A expressão "a carne mais barata do mercado", imortalizada por Elza Soares, nunca pareceu tão incômoda diante desse contraste - (crédito: Pacifico/CB)

Novembro tem uma ironia cruel no Brasil. Enquanto o comércio se prepara para a Black Friday, com vitrines cobertas de promessas de descontos, o país celebra o Dia da Consciência Negra. De um lado, a mercadoria ganha destaque, e tudo parece negociável. Do outro, somos convidados a lembrar uma história em que seres humanos foram transformados em mercadoria, avaliados pela força dos braços e pela cor da pele.

A expressão "a carne mais barata do mercado", imortalizada por Elza Soares, nunca pareceu tão incômoda diante desse contraste. Não se trata de confundir consumo com escravidão só por causa de uma nomenclatura, mas de reconhecer que, em um país que construiu parte de sua riqueza sobre o o trabalho escravizado, a desvalorização da vida negra não acabou com a assinatura de uma lei. Mudaram as vitrines e os discursos, mas permaneceram as desigualdades que determinam quem tem acesso às oportunidades, quem ocupa o poder e quem paga o preço mais alto por existir.

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As estatísticas mostram que trabalhadores brancos recebem quase o dobro dos pretos e pardos. Embora representem a maioria da população ocupada, pretos e pardos ocupam pouco mais de um quarto dos cargos gerenciais. A maioria trabalha, mas não decide; produz riqueza, mas não participa dela na mesma medida.

Essa desigualdade também atravessa o imaginário coletivo. Basta olhar para a teledramaturgia, um dos maiores instrumentos de construção de referências culturais do país. Historicamente, artistas negros eram destinados a papéis de empregados, escravizados, motoristas, cozinheiras ou criminosos, quase sempre para servir à trajetória de protagonistas brancos. A televisão que dizia espelhar o Brasil mostrava um país muito mais branco do que o real. Mesmo nomes como Zezé Motta, Ruth de Souza, Léa Garcia, Chica Xavier, Grande Otelo e Milton Gonçalves enfrentaram um mercado que os confinava a personagens subalternizados — como se a cor da pele determinasse até onde poderiam representar a experiência humana.

Foi preciso esperar até o século 21 para Taís Araújo, Camila Pitanga e Lázaro Ramos se tornarem os primeiros protagonistas negros de uma novela da TV Globo. Duas décadas depois, a presença de nomes como Sheron Menezzes, Samuel de Assis, Duda Santos, Jéssica Ellen, Fabrício Boliveira, Gabz, Ronald Sotto e Humberto Morais, por exemplo, sinaliza uma transformação importante. Personagens negros passam a protagonizar romances, conflitos familiares e dramas profissionais sem que o racismo precise ser o tema central.

É uma mudança a ser celebrada, mas não confundida com superação. A representatividade ainda enfrenta estereótipos que associam negritude à pobreza, à violência e à subalternidade. A Black Friday, obviamente, não é responsável por isso. O problema é o país que transforma tudo em negócio, mas ainda não reconhece o valor de uma parcela majoritária de sua população. A consciência racial não pode ser promoção sazonal. Produtos têm etiquetas, preços e condições de pagamento. Mas as vidas humanas não deveriam precisar provar seu valor.



