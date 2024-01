A ministra da Cultura, Margareth Menezes, disse nesta segunda-feira, 8 de janeiro, que as depredações que ocorreram há exatamente um ano atingiram diretamente a cultura nacional. Em obras de arte e peças vandalizadas, foram quase R$ 25 milhões, disse a ministra ao fazer um balanço do prejuízo provocado pelos ataques no setor da Cultura.



“Essas coisas a gente quer evitar no nosso país. O trabalho de restauração ainda está acontecendo. Foram quase 25 milhões, é isso que está sendo avaliado de perda em obras de arte. Tudo isso aqui é patrimônio, é memória”, apontou a ministra.

Ao Correio, a ministra destacou que os ataques de 8 de janeiro foram muito difíceis para a Cultura, em especial, pois era o momento em que o ministério ainda estava sendo reestruturado.

“Tudo que tem aqui nos prédios dos Três Poderes são patrimônios do povo brasileiro. Foi muito difícil (8 de janeiro) com o governo começando, depois daquela posse tão linda do presidente Lula subindo a rampa com o povo. Foi bastante chocante, bastante assustador, mas o governo conseguiu garantir o ambiente democrático e agora estamos nesse processo de fortalecer a nossa democracia”, disse Menezes.

Choro

A ministra esteve no Congresso Nacional, na manhã desta segunda-feira, onde acontece logo mais, às 15h, o ato que marca um ano dos ataques em Brasília. Durante a cerimônia, Margareth irá cantar o Hino Nacional em uma versão em ritmo do choro. Ela dedicou parte da manhã para ensaiar com os músicos do Clube do Choro de Brasília, no Salão Negro do Congresso.



“Também para a gente trazer essa brasilidade, essa sonoridade que é tão importante para o Brasil e que está em processo de tombamento. É uma forma de a gente demonstrar o nosso amor pela democracia”, destacou.