Michelle Bolsonaro fala sobre 'previsão' de Baby sobre apocalipse: "acontecerá"

Em rede social, Michelle Bolsonaro disse que o fim dos tempos previsto na Bíblia "acontecerá, você acreditando ou não" - (crédito: Zack Stencil / PL) Agência Estado Agência Estado E-mail

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro concordou com a declaração da cantora e pastora evangélica Baby do Brasil, que fez um discurso religioso durante o Bloco Coruja, no carnaval de Salvador. Baby falou para os foliões sobre o "apocalipse" e foi rebatida pela cantora Ivete Sangalo. Em rede social, após a repercussão do diálogo no trio elétrico, a mulher do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que o fim dos tempos previsto na Bíblia "acontecerá, você acreditando ou não".

Neste sábado, 10, Baby do Brasil interrompeu o bloco para fazer um discurso religioso para os foliões. "Todos atentos porque nós entramos em apocalipse. O arrebatamento tem tudo para acontecer entre 5 e 10 anos. Procure o Senhor enquanto é possível achá-lo", disse a cantora.

Ivete foi surpreendida pela fala de Baby e rebateu o discurso da artista. "Eu não vou deixar acontecer, porque não tem apocalipse certo quando a gente maceta o apocalipse. Eu vou cantar o Macetando porque Deus está mandando um Macetando certo. É o Macetando de Jesus e ele não permitirá, porque a força de Deus é maior do que qualquer mandamento. É o apocalipse do amor", afirmou Ivete, em referência ao título da sua música que embalou o carnaval deste ano.

No domingo, 11, o vocalista da banda Psirico, Márcio Victor, alfinetou Baby em outro bloco realizado em Salvador. "Quem acredita em Deus levanta a mão. Manda Baby do Brasil tomar o remédio. Baby do Brasil precisa tomar o remédio! O apocalipse não vai chegar aqui não, Deus abençoou o povo", disse.

Pelo Instagram, a ex-primeira-dama compartilhou nesta terça-feira, 13, o vídeo da declaração de Márcio Victor com uma passagem do livro bíblico do Apocalipse, com o texto: "Acontecerá, você acreditando ou não".

Em outra publicação, Michelle compartilhou uma notícia sobre o trio elétrico de Ivete, que teve um vazamento de gás nesta segunda-feira, 12, e fez a artista cogitar publicamente uma despedida do Bloco Coruja. A ex-primeira-dama sugeriu que os contratempos seriam uma "vingança" divina pela "blasfêmia" proferida pela cantora.

"Deus teve muita misericórdia... Quantas pessoas não perderiam as suas vidas? Não brinquem e nem desafiem Deus", afirmou a ex-primeira-dama.

Michelle cancelou turnê nos EUA após Bolsonaro ser alvo da PF

Michelle Bolsonaro faria uma turnê por igrejas evangélicas dos Estados Unidos com a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) nesta semana, mas cancelou a agenda após o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ser alvo da Operação Tempus Veritatis da Polícia Federal (PF).

Na última quinta-feira, 8, Bolsonaro teve o seu passaporte apreendido e está proibido de deixar o País. A investigação apura a existência de uma organização criminosa responsável por atuar em tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito.

A informação do cancelamento por parte de Michelle foi dada por Damares, que ainda fará a turnê. Ao Estadão, a senadora afirmou que a ex-primeira-dama tinha decidido ficar no Brasil "para cuidar do marido" e que a família Bolsonaro "vive um momento ruim". Inicialmente, no dia da operação, a equipe de Damares havia informado que Michelle manteria a participação nos eventos.

Os ingressos custam de US$ 45 a US$ 95, ou R$ 225 a R$ 474 na cotação atual da moeda americana. Além do ticket, também foram cobrados entre US$ 8 a US$ 15 em impostos, o equivalente a R$ 75 no valor mais alto.