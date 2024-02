O clube espanhol Valencia barrou as gravações de cenas para o documentário de Vinicius Júnior, feito pela Netflix, no estádio onde Vini sofreu racismo. A proibição é para filmagens antes, durante e depois da partida do time contra o Real Madrid neste sábado (2/3). A produtora pediu direitos de filmagem da arquibancada do estádio que abrigou a torcida que ofendeu o atleta brasileiro, contudo o Valencia solicitou que a La Liga negasse o credenciamento da equipe.

O estádio do Valencia, o Mestalla, foi palco do caso emblemático de racismo contra Vini Jr. em maio de 2023, quando parte do estádio chamava o brasileiro de "mono" (macaco em inglês). A partida foi interrompida pela arbitragem e posteriormente retomada. Vini Jr. acabou expulso na data após se estressar com o ocorrido.

De acordo com o portal Diário As, da Espanha, a equipe do documentário pediu à La Liga credenciamento de acesso às instalações do estádio Mestalla para a partida entre Real Madrid e Valencia neste sábado (2/3). O clube pediu então de que o credenciamento fosse negado.

Em caso de a equipe conseguir o acesso ao estádio, o Valencia pede que não sejam feitas imagens nem antes, nem durante e nem depois da partida. A ideia da produtora era de poder filmar as arquibancadas do jogo, segundo o Diário As.

Além disso, o clube negou os contatos da produção do documentário para entrevistas com membros do Valencia, especialmente o jogador Hugo Duro, que foi o "protagonista" da cena que acabou na expulsão de Vini na partida em maio.

No sábado será a primeira vez que Vini retornará ao Mestalla desde o caso de racismo. Na partida entre as equipes no Santiago Bernabéu, do Real, a produção pode filmar cenas da disputa entre as equipes.

Documentário

A vida do craque, especialmente a luta dele contra o racismo na Espanha, está sendo registrada em um documentário, que deve abordar o episódio no estádio do Valencia. O clube foi à Justiça no fim de 2023 e conseguiu o pedido do Ministério Público da Espanha de arquivamento do inquérito, sob justificativa de que seria difícil identificar os autores das falas racistas contra o jogador.

Vale lembrar que, à época dos fatos, o Valencia emitiu nota pedindo que Vini Jr. se retratasse sobre ter afirmado que o "estádio inteiro" gritou palavras racistas contra ele.

"Os torcedores do Valencia não podem ser classificados como racistas, e o Valencia exige que Vinicius Jr. retifique publicamente a sua alegada declaração", afirmou o clube em comunicado à época do julgamento na Espanha.

O documentário da Netflix sobre o jogador tem previsão de estreia para 2025.