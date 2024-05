Em Manaus, Bolsonaro é internado com erisipela e desidratação; veja vídeo

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi internado na manhã deste sábado (4/5), em Manaus, com um quadro de erisipela e leve desidratação. A informação foi confirmada ao Correio pelo assessor do ex-chefe do Executivo, Fabio Wajngarten.

O ex-chefe do Executivo cumpria agenda política em Manaus para lançar o deputado federal Capitão Alberto Neto (PL-AM) como pré-candidato a prefeito da cidade. Bolsonaro foi internado no Hospital Santa Júlia, mas já recebeu alta. Em um vídeo publicado nas redes sociais pelo deputado Neto, Bolsonaro apareceu em entrevista a jornalistas junto ao médico que acompanhou o caso. Segundo o profissional, o ex-presidente apresentou erisipela e estava desidratado. Veja abaixo:

Erisipela é um processo infeccioso da pele, que pode atingir a gordura do tecido celular, causado por uma bactéria que se propaga pelos vasos linfáticos. Pode ocorrer em pessoas de qualquer idade, sendo mais comum nos diabéticos, obesos e nos portadores de deficiência da circulação das veias dos membros inferiores.

Em fevereiro, Bolsonaro foi internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo onde realizou exames laboratoriais e de imagem. Na data, foi descartada a hipótese de nova cirurgia para correção de hérnia abdominal decorrente da facada nas eleições de 2018.