Ministro Mauro Campbell é nomeado novo corregedor nacional de Justiça

Ministro do STJ foi aprovado pelos parlamentares após sabatina no Senado - (crédito: Divulgação/TJDF)

O ministro Mauro Campbell Marques, do Tribunal Superior de Justiça (STJ), foi nomeado, nesta quarta-feira (31/7), o novo corregedor nacional de Justiça para o biênio 2024/2026. Ele substituirá Luis Felipe Salomão a partir de 22 de agosto. A nomeação foi assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e publicada no Diário Oficial da União (DOU).

Em junho, Campbell foi aprovado pelos parlamentares após sabatina no Senado. Na ocasião, o magistrado destacou que o país ainda enfrenta um grande desafio para lidar com a alta demanda de processos no Judiciário. "Nenhum país do mundo possui 80 milhões de processos em tramitação. Nenhum juiz do mundo possui a carga de trabalho que o juiz brasileiro possui", afirmou.

O magistrado também falou sobre o papel do juiz, que, segundo ele, “não é somente proferir sentença, mas também social”. E reforçou a necessidade de os juízes conhecerem as comarcas onde trabalham. “O juiz tem que ir a escolas, hospitais, postos de saúde. Ele precisa conhecer a realidade da sua jurisdição, para que tenha a dimensão de como poderá, por suas decisões, mudar a realidade da comunidade onde vive”, frisou.

Na mesma sessão, Salomão foi eleito o próximo vice-presidente do STJ. A Corregedoria Nacional de Justiça é responsável por orientar, coordenar e executar políticas públicas voltadas à atividade correicional e ao bom desempenho da atividade judiciária dos tribunais e juízos e dos serviços extrajudiciais do país.

*Com informações do CNJ