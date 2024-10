Tião Bocalom (PL) é o prefeito reeleito de Rio Branco

Tião Bocalom (PL) venceu as eleições à prefeitura de Rio Branco, com 54,82% dos votos. No segundo lugar ficou Marcus Alexandre (MDB), com 34,77% dos votos. As eleições municipais ocorreram neste domingo (6/10) em todo o país, em mais 5 mil municípios.

Atual prefeito de Rio Branco, Sebastião Bocalom, conhecido com Tião Bocalom, tentava a reeleição. Alysson Bestene (PP), que é ex-secretário Extraordinário de Assuntos Governamentais, é o vice-prefeito eleito.

Natural do Paraná, Tião iniciou a trajetória política como prefeito do município de Acrelândia, no Acre, em 1993. Em 2006, disputou para governador do estado pelo PSDB, mas não foi eleito. Novamente, em 2010, disputou para governador, mas perdeu para o candidato do PT, Tião Viana. Apenas em 2020, quando disputou para prefeito de Rio Branco pelo Partido Progressista, que venceu a disputa.



Nas eleições de 2024, o candidato concorreu pelo Partido Liberal com aliança de coligação entre PP, PL, União Brasil, Podemos, PSDB, Cidadania e Solidariedade, chamada “Produzir para empregar”.

Tião declarou ao TSE um total de R$ 1.055.000 em bens.

Eleições 2024

Às 17h deste domingo (6/10), horário em que se encerram as votações do primeiro turno das eleições de 2024, começa a apuração dos resultados dos mais de 5 mil municípios brasileiros. Os votos são computados e divulgados em tempo real pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e você também poderá conferir no Especial do Correio Braziliense.

Parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília, a Central CB.Poder vai acompanhar a apuração e os bastidores das Eleições 2024. A programação começa às 17h no canal do Correio no YouTube e às 19h passará também ao vivo no canal da emissora da televisão. Uma bancada de especialistas e de jornalistas vai comentar os resultados do pleito até as 20h.

Essa é a primeira vez na história da democracia brasileira que a abertura das urnas inicia no mesmo horário em todo o país. Com as diferenças no fuso horário entre os estados, a contagem dos votos iniciava 19h, após o encerramento da votação no Acre. A partir deste ano, a divulgação do resultado da votação inicia às 17h do horário de Brasília (15h no Acre).