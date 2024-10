Sebastião Melo e Maria do Rosário estão no 2º turno em Porto Alegre

Sebastião Melo (MDB) e Maria do Rosário (PT) estão matematicamente no segundo turno das eleições de Porto Alegre - (crédito: TSE)

Com 100% das urnas apuradas, os candidatos Sebastião Melo (MDB) e Maria do Rosário (PT) estão matematicamente no segundo turno das eleições de Porto Alegre, com 49,72 e 26,28% dos votos, respectivamente. A candidata Juliana Brizola (PDT) ficou em terceiro lugar, com 19,69% dos votos.

Sebastião Melo tem 66 anos e disputa à reeleição na capital gaúcha. Nas eleições de 2024, faz parte da coligação Estamos Juntos, Porto Alegre (dos partidos PP/Republicanos/ MDB/PL/PSD/PODE/ SOLIDARIEDADE/PRD) e tem como vice da chapa a veterinária Betina Worm (PL).

Candidato à reeleição para a prefeitura de Porto Alegre, Sebastião Melo trabalha na política brasileira desde 2004, quando se candidatou a vereador pelo estado. Desde então, concorreu a vereador novamente, deputado estadual e vice-prefeito até se candidatar para o cargo de prefeito em 2020 e se eleger.

Maria do Rosário Nunes, na urna apenas Maria do Rosário, tem 58 anos e faz parte do Partido dos Trabalhadores (PT). Nas eleições de 2024, faz parte da coligação "O Povo de novo na Prefeitura" (Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) / Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) / PSB) e tem como vice da chapa a servidora pública Tamyres Filgueira (PSOL)

Maria do Rosário já foi eleita vereadora de Porto Alegre (de 1993 a 1998), também foi deputada estadual (1999 a 2002) e deputada federal (cargo que ocupa desde 2003).