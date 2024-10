Bruno Engler e Fuad Norman disputam 2º turno em Belo Horizonte

Com 93,24% das urnas apuradas, está definido que terá segundo turno em Belo Horizonte. Bruno Engler, do PL, recebeu 34,45% dos votos válidos e vai disputar contra o prefeito Fuad Noman (PSD), que tenta a reeleição e ficou com 26,45%.

O segundo turno está marcado para 27 de outubro. Confira quem é quem:

Bruno Engler (PL)

Bruno de Castro Engler Florêncio de Almeida é candidato à prefeitura de Belo Horizonte pelo Partido Liberal (PL). Nascido em Curitiba, Paraná, Bruno tem 27 anos e atualmente ocupa o cargo de deputado estadual. A vice na chapa é a Coronel Claudia, também do PL.

A trajetória política de Engler inclui algumas tentativas anteriores de conquistar cargos eletivos na capital mineira. Em 2016, Bruno Engler lançou-se como candidato a vereador em Belo Horizonte, mas não obteve sucesso. Quatro anos depois, em 2020, disputou a eleição para prefeito da cidade, mas também não saiu vitorioso nesse pleito.

No entanto, em 2018, Bruno Engler conseguiu ser eleito deputado estadual por Minas Gerais, representando o antigo Partido Social Liberal (PSL).

A Coligação é PL e PP e o patrimônio declarado por ele foi R$ 238.889,34. O número do candidato na urna é 22.

Fuad Noman (PSD)

Fuad Jorge Noman Filho é o atual prefeito de Belo Horizonte. Ele nasceu em 30 de junho de 1947 na própria capital mineira, Belo Horizonte. Ele é filiado ao Partido Social Democrático (PSD) e assumiu a prefeitura após a renúncia do então prefeito, Alexandre Kalil, que deixou o cargo para disputar o governo de Minas Gerais.

Além do PSD de Fuad Noman, a coligação que pretende reeleger o atual prefeito é composta por Solidariedade, União Brasil, Avante, PRD, PSD, Agir, e pela Federação PSDB/Cidadania .O vice na chapa é o vereador e jornalista Álvaro Damião, filiado ao partido União Brasil.

Fuad declarou R$ 15.929.716,49 em bens ao TSE. O número dele na urna será o 55.