Arthur Henrique (MDB) é o prefeito reeleito de Boa Vista

Arthur Henrique Machado (MDB) foi reeleito prefeito de Boa Vista, com 75,18% dos votos. Em segundo lugar ficou Catarina Guerra (União), com 22,81%.

O prefeito eleito tem 42 anos e é filiado ao Movimento Democrático Brasileiro (MDB). Nas eleições de 2024, faz parte da coligação "Boa Vista Para Todos" (PL / MDB / DC / Federação PSDB-CIDADANIA) e tem como vice na chapa o tenente coronel Zeitoune (PL).

Ele trabalha na política brasileira desde 2017, quando foi vice da ex-prefeita Teresa Surita (MDB) e, em 2020, se elegeu prefeito na cidade.

Relembre os candidatos de Boa Vista:

Lincoln Freire — PSol

Lincoln Almeida Freire, na urna Lincoln Freire, tem 51 anos e é filiado ao Partido Socialismo E Liberdade (PSol). Nas eleições de 2024, faz parte da federação PSol-Rede e tem como vice da chapa o estudante Yano Rodrigues (Rede).

Esta foi a primeira vez que Lincoln vai se candidatar à prefeitura da cidade.

Catarina Guerra — União Brasil

Catarina De Lima Guerra da Silva, na urna Catarina Guerra, tem 38 anos e é filiada ao União Brasil. Nas eleições de 2024, faz parte da coligação "Uma Nova Boa Vista, Boa Para Todos" (PDT / UNIÃO / REPUBLICANOS / NOVO / PSD). No site do TSE não está descrito quem será o vice da chapa.

Catarina Guerra se elegeu deputada estadual em 2022.

Mauro Nakashima — PV

Mauro Nakashima De Melo, na urna Mauro Nakashima, tem 42 anos e é filiado ao Partido Verde (PV). Nas eleições de 2024, faz parte da federação "Brasil da Esperança-Fé (PT/PC do B/PV) e tem como vice na chapa Nivalda Cardoso (PV).

Esta será a primeira vez que Nakashima vai se candidatar à prefeitura da cidade.

Eleições 2024

Às 17h deste domingo (6/10), horário em que se encerram as votações do primeiro turno das eleições de 2024, começa a apuração dos resultados dos mais de 5 mil municípios brasileiros. Os votos são computados e divulgados em tempo real pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e você também poderá conferir no Especial do Correio Braziliense.

Parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília, a Central CB.Poder vai acompanhar a apuração e os bastidores das Eleições 2024. A programação começa às 17h no canal do Correio no YouTube e às 19h passará também ao vivo no canal da emissora da televisão. Uma bancada de especialistas e de jornalistas vai comentar os resultados do pleito até as 20h.

Essa é a primeira vez na história da democracia brasileira que a abertura das urnas inicia no mesmo horário em todo o país. Com as diferenças no fuso horário entre os estados, a contagem dos votos iniciava 19h, após o encerramento da votação no Acre. A partir deste ano, a divulgação do resultado da votação inicia às 17h do horário de Brasília (15h no Acre).





*Estão citados na reportagem todos os candidatos listados no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) até às 23h59 do dia 15 de agosto de 2024. A matéria será atualizada caso novas candidaturas sejam disponibilizadas pela Justiça Eleitoral.



