JHC (PL) é o prefeito reeleito de Maceió

JHC venceu as eleições para a prefeitura de Maceió, com 83,25% dos votos, e continuará no cargo por mais quatro anos. No segundo lugar ficou Rafael Brito (MDB), com 12,74% dos votos. As eleições municipais ocorreram neste domingo (6/10) em todo o país.

João Henrique Caldas, ou JHC, procurava a reeleição da prefeitura de Maceió pelo Partido Liberal. Foi deputado estadual, depois deputado federal pelo estado de Alagoas. JHC é formado em Direito Digital e mestrando em Gestão Pública, e tem como candidato a vice Rodrigo Cunha, que atualmente é senador.

A candidatura faz parte da coligação "A força do trabalho", com os partidos Republicanos, PL, PP, Pode, PRD, União e Federação PSDB Cidadania. JHC declarou a posse de R$ 1.858.263,82 em bens totais.

Eleições 2024

Às 17h deste domingo (6/10), horário em que se encerram as votações do primeiro turno das eleições de 2024, começa a apuração dos resultados dos mais de 5 mil municípios brasileiros. Os votos são computados e divulgados em tempo real pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e você também poderá conferir no Especial do Correio Braziliense.

Essa é a primeira vez na história da democracia brasileira que a abertura das urnas inicia no mesmo horário em todo o país. Com as diferenças no fuso horário entre os estados, a contagem dos votos iniciava 19h, após o encerramento da votação no Acre. A partir deste ano, a divulgação do resultado da votação inicia às 17h do horário de Brasília (15h no Acre).