Ausência ao pleito eleitoral deve ser justificada em até 60 dias

No segundo turno das eleições municipais, eleitores que não puderem comparecer ao pleito, que será no dia 27 de outubro, devem justificar a ausência, e, assim como no primeiro turno, não haverá possibilidade de voto em trânsito, ou seja, fora do domicílio eleitoral. O prazo para a justificativa é de até 60 dias após cada turno, e pessoas que não votaram no primeiro ainda conseguem votar no segundo turno. As informações são da Agência Brasil.

A ausência no primeiro turno deve ser justificada até o dia 5 de dezembro de 2024. Para quem não for votar no segundo turno, o prazo para justificativa vai até 7 de janeiro de 2025. No dia da eleição, a justificativa pode ser feita online, por meio do aplicativo E-título, ou ainda, presencialmente, nos pontos dos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs).

O aplicativo pode ser baixado até o sábado (26/10) que será véspera da eleição nas lojas virtuais Apple Store, para dispositivos iOS, ou na Play Store, para dispositivos Android. O eleitor que não se justificar deverá pagar uma multa no valor de R$3,51 por turno.

Nos casos em que o eleitor não votar e deixar de justificar por três consecutivas, este terá o título suspenso ou cancelado. Esta medida implica em diversas complicações que o deixam impedido de emitir passaporte, de se matricular em instituições de ensino e também de assumir cargos públicos após prestar concursos.

