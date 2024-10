Em disputa entre a direita, Eduardo Pimentel é eleito prefeito de Curitiba

Em segundo turno disputado por dois representantes da direita, Eduardo Pimentel, do PSD, se elegeu prefeito de Curitiba, com 57,20% dos votos válidos, com 83,71% das urnas apuradas. Ele concorria contra Cristina Graeml, do PMB, que obteve 42,80%.

No primeiro turno, realizado em 6 de outubro, Eduardo Pimentel (PSD) teve 33,14% dos votos e Cristina Graeml alcançou 31,61%.

Pimentel contou com o apoio do prefeito Rafael Greca (PSD) e do governador do Paraná, Ratinho Junior, que faz parte do mesmo partido. Já Cristina se aproximou do ex-presidente de Jair Bolsonaro (PL) e se autointitula como "direita raiz". No entanto, o partido do ex-presidente indicou o vice da chapa de Pimentel, Paulo Martins.



Quem é Eduardo Pimentel?

Eduardo Pimentel (PSD) é o atual vice-prefeito de Curitiba e também já atuou como secretário de Estado das Cidades. Ele nasceu em 21 de setembro de 1984, tem 39 anos e é formado em administração. A coligação que apoia a candidatura dele é chamada Curitiba Amor e Inovação e inclui os partidos Novo / PL / MDB / Republicanos / PSD / PODE / Avante / PRTB. O candidato a vice-prefeito é o ex-deputado federal Paulo Martins, do Partido Liberal (PL).

Pimentel ocupou o cargo de suplente de deputado estadual em 2010 e foi eleito vice-prefeito de Curitiba outras duas vezes, em 2016 e em 2020.

Quem é Cristina Graeml?

Cristina Graeml é formada em comunicação social pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), em 1992. Ela trabalhou como repórter de televisão por 26 anos, incluindo 20 anos na RPC em Curitiba. Durante a carreira, também foi repórter do Jornal Nacional da TV Globo no Rio de Janeiro e em São Luís (MA).

Ela concorreu pela primeira vez a uma eleição. Na disputa à Prefeitura de Curitiba, ela se candidatou pelo Partido da Mulher Brasileira (PMB), com o vice Dr. Jairo Filho, do mesmo partido.