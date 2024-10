Paulinho Freire bate o PT e é eleito prefeito de Natal

Com 100% das urnas apuradas, o deputado federal Paulinho Freire (União Brasil) foi eleito como prefeito de Natal. Ele obteve 55,34% das urnas apuradas, contra 44,66% da deputada federal Natália Bonavides (PT).

A corrida eleitoral na capital potiguar chegou a apresentar um empate técnico, conforme a pesquisa Quaest divulgada no sábado (26/10). O candidato do União Brasil apresentou 53% dos votos válidos enquanto a petista apresentou 47%.

Quem é Paulinho Freire

Atualmente no cargo de deputado federal, Paulinho Freire já foi vice-prefeito de Natal e vereador entre 2013 e 2022. O empresário foi apoiado por Jair Bolsonaro nas eleições. Paulinho representa a coligação Bora Natal, que junta Republicanos, Federação PSDB/ CIDADANIA, PP, Podemos, Solidariedade, PL e União Brasil. A vice é Joanna Guerra, do Republicanos.

Antes de votar, neste domingo (27/10), o candidato do União agradeceu a equipe e aos apoiadores, enfatizando o trabalho realizado ao longo da campanha, afirmando que “Natal não pode mais retroceder”. "Sempre é difícil, não existe campanha fácil, mas nós apresentamos muitas propostas, um plano de governo muito bem elaborado e acredito que a população assimilou esse plano de governo", disse Freire no Centro Universitário do Rio Grande do Norte, em Natal.