Exposição sobre Camões começa nesta terça-feira no Senado

A exposição intitulada Os rostos de Camões: 10 ideias para um futuro de(s)colonizado terá abertura nesta terça-feira (3/12), às 18h, na Biblioteca Acadêmico Luiz Viana Filho, localizada no Senado. Criada pelo fotógrafo e artista visual João Francisco Vilhena, em colaboração com a Associação Portugal Brasil 200 anos, a mostra apresenta dez retratos contemporâneos que se inspiram na famosa obra de Luís Vaz de Camões, realizada na década de 1570 pelo artista espanhol Fernão Gomes.

As obras retratam pessoas anônimas, incluindo cinco homens e cinco mulheres de diversas idades e tonalidades de pele. Os participantes são de diferentes países e territórios que falam português. A proposta é compartilhar uma riqueza de etnias, crenças e origens da comunidade lusófona, além de estabelecer um diálogo entre a história e o presente.

A exposição ficará disponível até 3 de janeiro. Ela também será exibida no Salão Negro do Congresso Nacional e aberta aos visitantes de 18 de dezembro até 19 de janeiro de 2025.

Exposição Senado 200 anos: Conectando passado e futuro

Também está aberta ao público, até 10 de dezembro, no Salão Negro do Congresso Nacional, a exposição Senado 200 Anos: Conectando Passado e Futuro. A mostra propõe rememorar importantes momentos para a instituição, bem como sua importância no processo democrático brasileiro. A entrada é gratuita.

Imersiva e interativa, a exposição está ambientada em uma caixa cenográfica de 200 m² e é dividida em quatro eixos temáticos: Império, República, Ditadura e Redemocratização. Além de apresentar a história da instituição, a exposição também tem como objetivo mostrar como a Casa