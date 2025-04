Moraes é ministro moderado e não guarda rancor, diz Temer

O ex-presidente da República Michel Temer disse que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), é um ministro “moderado” e que não guarda rancor.



Ele comentava sobre a possibilidade de a Corte rever as penas para os presos do 8 de janeiro e também sobre sua análise de que alguns dos ministros estariam sensibilizados pelo tema e dispostos a discutir a possibilidade.

“Moraes é um ministro moderado, sensível e que sabe o que fazer. Não é um sujeito cheio de rancores”, comentou Temer, em entrevista ao jornal O Globo publicada nesta quarta-feira (16/4). Ele foi o responsável por indicar o ministro para o STF quando era presidente, em 2017.

Para Michel Temer, a discussão sobre a anistia aos golpistas é válida, mas uma saída melhor seria o próprio Supremo revisar a dosagem das penas.

“O Congresso tem o direito de editar uma lei referente à anistia, não se pode negar isso, mas talvez para não criar nenhum mal-estar com o STF, o melhor seria que o próprio STF fizesse uma nova dosagem das penas”, apontou.

“É possível fazer uma nova dosimetria. Punição houve, tinha de haver, mas também a pena deve ser de menor tamanho. É uma solução conciliatória. O que estou propondo é uma mediação, um meio termo”, completou.

Mesmo fazendo parte do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, o MDB de Michel Temer entregou à oposição ao todo 20 assinaturas no requerimento de urgência para a tramitação do projeto da anistia.

O pedido foi apresentado na segunda-feira (14) pelo líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), que tem endurecido as cobranças ao presidente Hugo Motta (Republicanos-PB) sobre o assunto, mas tem falhado em convencê-lo a pautar o tema.