Bolsonaro teve alteração na pressão e continua sem movimentos intestinais efetivos

O hospital DF Star divulgou, neste sábado (19/4), um novo boletim sobre a saúde de Jair Bolsonaro. O ex-presidente teve um episódio de alteração da pressão arterial e os movimentos intestinais ainda não estão efetivos, por isso permanece com nutrição parental exclusiva. "Hoje, a programação é de intensificar fisioterapia motora e medidas de reabilitação", afirmou o documento. Veja o boletim:

Novo boletim de Jair Bolsonaro afirma que o ex-presidente teve episódio de alteração de pressão e os movimentos intestinais ainda não foram regularizados (foto: Divulgação/DF Star)

A equipe médica de Bolsonaro mantém a recomendação de não receber visitas e ainda não há previsão de alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Na última sexta-feira (18/4) o ex-presidente postou uma foto sua internado nas redes sociais agradecendo o apoio.

"Tenho recebido, nos últimos dias, inúmeras manifestações de solidariedade, consideração e apoio. Os últimos dias têm exigido de mim silêncio, paciência e dedicação total à recuperação. Mesmo na UTI, sigo firme, amparado por uma equipe médica extremamente dedicada, pela minha família e pelas orações de milhares de brasileiro", disse.

Bolsonaro ainda agradeceu aos familiares, amigos, ministros e parlamentares que "dedicaram" palavras de ânimo e saúde ao ex-presidente. "Em momentos assim, o corpo precisa parar, mas o espírito se renova e se fortalece. Cada oração, cada mensagem, cada gesto de amizade reacende a chama da esperança e lembra da missão que temos pela frente. Há pausas que não interrompem, apenas nos preparam", agradeceu.

Críticas ao governo

Mesmo internado e passando por um processo de recuperação pós-cirúrgico do último domingo (13/4), Jair Bolsonaro não deixou de expor sua insatisfação com o governo brasileiro. Em outra publicação nas redes sociais, postou sua indignação com o asilo político da ex-primeira-dama do Peru.

"Corruptos condenados por lavagem de dinheiro e desvio de recursos públicos passaram a ser recebidos como “perseguidos políticos”, transportados pela Força Aérea Brasileira e acolhidos com honrarias por um governo que distorce o instituto do asilo para se solidarizar com quem rouba do próprio povo", criticou.