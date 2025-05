Primo de Nikolas é preso com maconha e cocaína; Janones levanta suspeitas

O deputado André Janones (Avante-MG) comentou, nesta sexta-feira (30/5), a prisão de Glaycon Raniere de Oliveira Fernandes, primo do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), detido por tráfico de drogas. Em publicação nas redes sociais, Janones, um dos principais adversários políticos de Nikolas, sugeriu que as investigações podem avançar sobre o uso de dinheiro público por aliados do parlamentar mineiro.

“Primo do deputado Nikolas Ferreira, que foi beneficiado com R$ 1,5 milhão em recursos públicos enviados pelo próprio deputado, acaba de ser preso com 30kg de maconha e cocaína”, escreveu Janones. “Ao contrário do que fazem comigo, não serei baixo nem leviano. É importante mencionar que, até o momento, não há nenhuma prova cabal que ligue Nikolas Ferreira ao narcotráfico. No entanto, as investigações seguem, e novas revelações podem surgir a qualquer momento”, completou.

????AGORA! Primo do Deputado Nikolas Ferreira, que foi beneficiado com 1,5 milhões de reais em dinheiro público enviado pelo Deputado, acaba de ser preso com 30 kg de MACONHA E COCAINA.



Ao contrário do que eles fazem comigo, não serei baixo e leviano como eles, por isso, é… — André Janones (@AndreJanonesMG) May 30, 2025

O comentário foi publicado poucos dias após a prisão em flagrante de Glaycon durante uma operação de rotina em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. De acordo com a Polícia Militar, ele foi encontrado com 30kg de maconha e 4g de cocaína, e permanece detido no Presídio Professor Jacy de Assis.

Para Janones, o caso merece atenção também no campo político. “Ainda não está comprovado se as emendas de Nikolas foram realmente utilizadas para financiar o tráfico de drogas na família”, afirmou, levantando suspeitas sobre a destinação de recursos públicos.

A ligação entre Nikolas e Glaycon vai além do parentesco. Documentos públicos indicam que o pai de Glaycon, Enéas Fernandes, recebeu apoio político de Nikolas durante as eleições de 2024, quando concorreu à prefeitura. A região onde Enéas fez campanha também foi contemplada com emendas parlamentares indicadas por Nikolas Ferreira.