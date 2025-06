Defesa de Virgínia alega "surpresa e espanto" com pedido de indiciamento em CPI

A defesa de Virgínia Fonseca se pronunciou, nesta terça-feira (10/6), após a senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), relatora da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Apostas Esportivas, apresentar o relatório final com o pedido de indiciamento de 16 pessoas. Entre os nomes listados estão a influenciadora digital Virgínia Fonseca e a advogada e também influenciadora Deolane Bezerra.

Por meio de comunicado oficial enviado à Revista Quem, o advogado de Virgínia, Michel Saliba, afirmou que recebeu a notícia de maneira inesperada e ressaltou o respeito que a cliente sempre demonstrou à CPI.

Siga o canal do Correio no Whatsapp e receba as principais notícias do dia no seu celular

“A defesa técnica de Virgínia Fonseca, com o respeito sempre demonstrado à CPI das Bets do Senado Federal e à sua Relatora, recebeu com surpresa e espanto o relatório e voto pelo indiciamento da influenciadora digital, apresentado pela senadora Soraya Thronicke”, afirmou.

No documento, a defesa também diz confiar no julgamento final dos senadores que compõem a comissão. “Apesar disso, aguarda e confia no justo discernimento a ser dado pelo colegiado da CPI na votação final do relatório, quando haverá a manifestação dos eminentes senadores integrantes da referida Comissão Parlamentar de Inquérito”, completou Saliba.

A expectativa da equipe jurídica de Virgínia é de que ela receba o mesmo tratamento dado a outros influenciadores digitais que, segundo a nota, também fizeram publicidade para sites de apostas, mas não foram incluídos na lista de indiciamentos.

Indiciamento

Além de influenciadores, o relatório de Soraya Thronicke também inclui empresários e donos de sites de apostas que, segundo a investigação, teriam atuado de forma irregular no setor. O parecer ainda será votado pelos senadores da comissão, que podem aprovar, modificar ou rejeitar o conteúdo apresentado.

A CPI das Apostas Esportivas foi criada para investigar esquemas de manipulação de resultados em eventos esportivos e a atuação de plataformas de apostas que operam no Brasil. O trabalho da comissão vem ganhando destaque pelo envolvimento de personalidades conhecidas nas redes sociais, o que tem gerado grande repercussão pública.

A equipe de Virgínia Fonseca afirmou que continuará acompanhando os desdobramentos e que se manifestará novamente após a decisão final da CPI.