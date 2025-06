Moraes retira tornozeleira eletrônica de ré do 8/1 com gravidez de risco

09/06/2025 - Ed Alves CB/DA Press. Politica. O Supremo Tribunal Federal (STF) inicia os interrogatórios dos réus do chamado ?núcleo 1? ou ?núcleo crucial? da ação penal que apura tentativa de golpe de Estado. presente Ex Presidente Jair Bolsonaro - Mauro Cid - General Heleno entre Outros - E Ministro Alexandre de Moraes. - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a retirada da tornozeleira eletrônica de uma ré envolvida nos ataques de 8 de janeiro de 2023. A medida foi concedida a Rieny Munhoz devido a uma gestação de alto risco.

A decisão do ministro foi proferida em 18 de junho, mas só se tornou pública nesta segunda-feira (23/6). Rieny estava em liberdade provisória desde 2023. Ela é acusada de associação criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado por violência e grave ameaça contra o patrimônio da União, e deterioração de patrimônio tombado.

Entre as medidas cautelares impostas a Rieny, permanecem a obrigação de se apresentar à Justiça, o recolhimento domiciliar noturno e nos finais de semana, a proibição de sair do país com passaporte cancelado, e a vedação de utilizar redes sociais ou se comunicar com os demais envolvidos.

8 de janeiro

Em 8 de janeiro de 2023, milhares de bolsonaristas contrários ao resultado das eleições presidenciais invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes, em Brasília. Os prédios do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Palácio do Planalto foram depredados durante os atos, que ocorreram uma semana após a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).