Moraes prorroga investigação sobre atuação de Eduardo Bolsonaro nos EUA

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, prorrogou nesta terça-feira (8/7) — a pedido da Polícia Federal (PF) — o inquérito que investiga a atuação do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) nos Estados Unidos.

O prazo foi estendido por 60 dias, conforme Moraes, devido à "necessidade de continuidade das investigações e à realização de diligências pendentes".



O inquérito foi aberto em maio deste ano, a pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR), que destacou declarações recorrentes do deputado, nas quais ele afirmava estar "se dedicando a conseguir do governo dos Estados Unidos a imposição de sanções contra integrantes do Supremo Tribunal Federal, da Procuradoria-Geral da República e da Polícia Federal".

A investigação busca conferir que houve tentativa de influenciar ou intimidar o andamento de processos judiciais no Supremo envolvendo os atos antidemocráticos e apura se houve ações para atrapalhar as investigações da trama golpista.

O deputado alega que ele e seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ), estão sendo perseguidos politicamente. Em resposta ao pedido inicial da PGR, Moraes determinou o monitoramento das publicações feitas pelo parlamentar nas redes sociais, além de ter realizado as oitivas com Jair Bolsonaro e com o deputado federal Lindbergh Farias Filho (PT/RJ).