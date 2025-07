Medidas de Moraes contra Bolsonaro: tornozeleira, sem redes sociais e mais

Após operação da Polícia Federal nesta sexta-feira (18/7), o ex-presidente Jair Bolsonaro passará a usar tornozeleira eletrônica e não poderá acessar redes sociais. Além disso, ele terá que cumprir o recolhimento domiciliar de 19h às 7h, não poderá se comunicar com embaixadores e diplomatas estrangeiros e nem com outros réus e investigados pelo STF, entre eles o filho, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que está nos Estados Unidos.

A Polícia Federal informou que foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão, além de medidas cautelares diversas da prisão. Os mandados foram autorizados pelo Supremo Tribunal Federal (STF), e cumpridos na casa do ex-presidente e em endereços ligados ao Partido Liberal (PL).

O advogado Fabio Wajngarten disse que a defesa de Bolsonaro recebeu "com surpresa e indignação a imposição de medidas cautelares severas" e citou que, até o presente momento, o ex-presidente "sempre cumpriu com todas as determinações do Poder Judiciário". Segundo Wajngarten , a defesa irá se manifestar oportunamente, após conhecer a decisão judicial.

O Partido Liberal (PL) se manifestou sobre a operação da Polícia Federal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. A legenda diz que considera a medida determinada pelo Supremo Tribunal Federal desproporcional. "Se o presidente Bolsonaro sempre esteve à disposição das autoridades, o que justifica uma atitude dessa?", questionou.

O deputado federal Rogério Correia (PT-MG), que encaminhou ao STF um pedido de prisão preventiva de Bolsonaro, disse que a Corte atendeu ao pedido dele de colocar tornozeleira eletrônica para evitar que Bolsonaro fugisse do país "Também pedimos que ele não possa se aproximar da Embaixada Americana, nem sair do Brasil sem autorização", frisou.



