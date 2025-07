O que se sabe sobre o pen drive encontrado na casa de Bolsonaro

18/07/2025 Cr..dito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Bras..lia - DF - Ex-presidente Jair Bolsonaro .. conduzido ao Centro Integrado de Monitora....o Eletr..nica, da Secretaria de Administra....o Penitenci..ria do Distrito Federal para colocar tornozeleira eletr..nica. - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Por Lara Costa — Especial para o Correio

A Polícia Federal cumpriu mandado de busca e apreensão, na manhã desta sexta-feira (18/7), na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, no Jardim Botânico (DF), e um objeto encontrado chamou a atenção e repercutiu nas redes sociais: um pen drive que estava escondido em um banheiro da casa.

Até o momento ainda não se sabe quais arquivos estão dentro do dispositivo de armazenamento. Em entrevista após colocar a tornozeleira eletrônica, no Centro Integrado de Monitoração Eletrônica da Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal, Bolsonaro foi questionado sobre o item e levantou hipótese de que a PF tenha plantado o pen drive.

"Olha, uma pessoa pediu para ir ao banheiro, eu apontei o banheiro, e voltou com um pen drive na mão. Nunca abri um pen drive na minha vida. Eu não tenho nem laptop em casa para mexer com pen drive. A gente fica preocupado com isso", defende.

Bolsonaro ainda disse que vai perguntar para Michelle se o item é dela.

Além do aparelho, os agentes também encontraram cerca de US$ 14 mil e R$ 8 mil em espécie e uma cópia da petição inicial contra Alexandre de Moraes da rede social Rumble, que o acusa de censura.

Segundo os investigadores, o ex-presidente tem tentado dificultar o trâmite da ação penal por tentativa de golpe de Estado, e tem iniciativas que indicam os crimes de obstrução de Justiça, coação no curso do processo, além de ataque à soberania nacional.

Repercussão

A apreensão teve bastante repercussão nas redes sociais, como o X, gerando memes e piadas. Confira:

imaginando o perito abrindo o pen drive e encontrando o arquivo plano_de_fuga_FINAL.pdf July 18, 2025

bolão do que tem nesse pen drive que tava escondido no banheiro — jéssica batan (@jessicabatan) July 18, 2025

pen drive escondido no banheiro nem a vilã mais burra do walcyr faria isso July 18, 2025

“Nunca abri um pen drive na vida. Tô preocupado com isso, surpreso. Vou até perguntar pra Michelle se era dela.” Bolsonaro pensa que engana quem mais?KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

pic.twitter.com/5ZK4aCUaPf — Jonas Di Andrade (@jonasdiandrade) July 18, 2025