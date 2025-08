Oposição apresenta "pacote da paz" após prisão de Bolsonaro

A oposição ao governo federal se mobilizou nesta terça-feira (5/8), após a decretação da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Durante coletiva à imprensa na frente do Congresso Nacional, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) anunciou que os aliados do ex-presidente estão construindo um “pacote da paz” com propostas que, segundo ele, devem ser debatidas e votadas pelo Congresso Nacional.

“A gente vai propor aqui hoje um pacote da paz. O que diz esse pacote da paz? É um conjunto de medidas, como eu sempre falei, que a solução para o Brasil está aqui no Congresso Nacional”, afirmou o senador. Segundo Flávio, o conjunto de medidas inclui o impeachment de Moraes, anistia ampla aos envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, incluindo seu pai, e o fim do foro privilegiado para parlamentares.

Segundo o parlamentar, a intenção é "virar a página" dos eventos de 8 de janeiro, quando bolsonaristas invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes, em Brasília. “Já passou da hora de o Brasil virar essa página”, declarou Flávio. Ele afirmou ainda que o líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN), será responsável por aprofundar a apresentação formal das medidas no Legislativo.

Flávio afirmou que o Legislativo tem sido “intimidado” por outros poderes e que a demora em avançar com a proposta de anistia se deve a “ameaças”. Ainda assim, defendeu que o Congresso exerça seu papel. “O projeto da anistia não foi pautado ainda porque o Congresso sofre ameaças. Mas isso é uma prerrogativa nossa. Nós vamos insistir”, disse.

O senador também voltou a criticar diretamente o ministro Alexandre de Moraes, relator de inquéritos que envolvem Jair Bolsonaro. “A primeira medida desse pacote de paz que nós queremos propor para que o Brasil olhe para frente e quebre os seus retrovisores é o impeachment do ministro Alexandre de Moraes”, afirmou.

As declarações da oposição correm em um momento de tensão institucional, agravada pela decisão judicial que colocou Bolsonaro em prisão domiciliar no âmbito das investigações sobre suposta tentativa de golpe de Estado. O STF, por meio de Moraes, aponta evidências de que o ex-presidente atuou para minar as eleições e conspirar contra a democracia.