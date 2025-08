Oposição cobra Motta e Alcolumbre por anistia e medidas anti-STF

Deputados e senadores de oposição ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva ocuparam os plenários da Câmara e do Senado na tarde desta terça-feira (5/8). O objetivo é pressionar os presidentes de ambas as Casas a dar uma resposta à decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que resultou na prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).



“Não sairemos de ambas as mesas até que os presidentes das duas Casas se reúnam para que busquemos solucionar um problema de soberania nacional. O Congresso Nacional foi emudecido”, disse o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ).

“O Congresso Nacional está tendo todas as suas prerrogativas retiradas pelo senhor ministro Alexandre de Moraes, que do alto de sua toga de ministro do STF, decidiu não respeitar mais a Constituição brasileira”, continuou o parlamentar.

Na Câmara, os deputados colocaram esparadrapos em suas bocas em forma de protesto ao que chamaram de censura à direita.

???? URGENTE! Ocupamos a mesa no Senado e na Câmara. Não vamos recuar até que a democracia seja respeitada neste país! pic.twitter.com/AA2wMNzyYN August 5, 2025

Ameaça de anistia

Mais cedo, em uma entrevista coletiva em frente ao Congresso Nacional, o vice-presidente da Câmara, Altinêu Cortes (PL-RJ), ameaçou pautar o projeto que anistia os golpistas do 8 de janeiro se Hugo Motta voltar a se ausentar do país.

“Eu, como vice da Câmara e do Congresso, sempre busquei equilíbrio e diálogo. Sempre respeitei Motta, que tem a pauta na sua mão. Diante dos fatos, já comuniquei Motta que, no primeiro momento em que eu exercer a presidência plena da Câmara, quando Motta se ausentar do país, pautarei a anistia”, disse a jornalistas.

