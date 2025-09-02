Julgamento de Bolsonaro é destaque na imprensa dos EUA

Primeira Turma do STF, onde o ex-presidente e outros sete réus serão julgados por ataque à democracia - (crédito: Antonio Augusto/STF)

O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de mais sete réus do "núcleo crucial" da tentativa de golpe, que começa hoje, foi destaque no jornal The Washington Post (WP), um dos principais dos Estados Unidos.

Segundo o The Post, o julgamento de Bolsonaro, aliados próximos e militares de alta patente marca uma inflexão na história política do Brasil. É a primeira vez que uma tentativa de rompimento da ordem institucional vai a julgamento. Além da tradição política, há um enfrentamento contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que tentou coagir o julgamento com sanções contra o país e o relator do processo, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

"Durante décadas, estudei mais de uma dúzia de golpes e tentativas de golpe, e todos eles resultaram em impunidade ou anistia", disse ao The Post o historiador Carlos Fico, um dos principais pesquisadores sobre a questão militar do país. "Desta vez, será diferente."

Na mesma linha, a historiadora Lilia Schwarcz afirmou ao jornal que o julgamento contra Bolsonaro e aliados é "simbólico" por romper um "pacto de silêncio" sobre os militares. Mesmo após a redemocratização, os crimes da ditadura militar nunca foram julgados, em razão de uma Lei de Anistia proposta e aprovada pelo próprio regime em 1979.

O The Washington Post também destacou que o julgamento ocorrerá após uma "ruptura crescente" entre Brasil e Estados Unidos, promovida pelo presidente Donald Trump. O governo americano realiza uma investida contra o Brasil desde maio, quando o secretário de Estado, Marco Rubio, afirmou que o governo Trump avaliava sanções contra Moraes. As tensões se intensificaram a partir de julho, quando o presidente americano manifestou-se ante o que chamou de "caça às bruxas" contra Bolsonaro, anunciou tarifas adicionais a produtos brasileiros e revogou vistos de autoridades. Além disso, Moraes foi sancionado com base na Lei Magnitsky.

Os atos do governo americano em relação a Moraes foram precedidos de uma campanha de bolsonaristas contra o magistrado no exterior. Embora tenha se intensificado com a atuação do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) no primeiro semestre deste ano, a campanha estava em curso desde 2024, quando o ministro entrou em embate com Elon Musk.

Apesar da investida do governo americano, a ação penal seguiu seu curso. "Em vez de recuar, o Brasil aumentou a pressão sobre o ex-presidente e seus aliados", destacou o The Post. "A Polícia Federal do Brasil indiciou (Jair) Bolsonaro e seu filho, Eduardo, citando as repetidas reuniões do deputado federal com funcionários da Casa Branca, onde ele incentivou medidas punitivas contra o Brasil."

Impacto

A tarifa de 50% imposta pelos EUA a produtos brasileiros impactou a ação penal em que Bolsonaro é réu. Moraes considerou que as tarifas demonstravam uma tentativa de coação do curso do processo e impôs medidas cautelares ao ex-presidente. Após o descumprimento reiterado da restrição de uso de redes sociais, Bolsonaro teve a prisão domiciliar decretada em 4 de agosto.

"Não há a menor possibilidade de recuar nem um milímetro", disse Alexandre de Moraes, em entrevista ao The Washington Post publicada em 18 de agosto. "Faremos o que é certo: receberemos a acusação, analisaremos as provas e quem deve ser condenado será condenado, e quem deve ser absolvido será absolvido."

O New York Times também deu destaque ao julgamento do ex-presidente. No título da reportagem de ontem, destacou: "Com medo de fuga de Bolsonaro, Brasil aperta o cerco antes do julgamento do golpe".

O diário ressaltou que o STF vai analisar o caso do ex-presidente, por tentativa de golpe de Estado, e ressaltou que Bolsonaro "está sendo monitorado de perto pelas autoridades brasileiras, que temem que ele tente fugir".

O NYT também enfatizou que a pressão de Trump contra o Brasil parece ter aumentado a determinação do STF de levar o ex-presidente a julgamento. Ainda questionou se a Corte se concedeu poderes demais ou se apenar reagiu à ofensivas contra a democracia.