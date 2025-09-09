Deputados falam em "game over" para Bolsonaro e alertam contra anistia

O terceiro dia de julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de seus aliados no Supremo Tribunal Federal (STF) foi marcado não apenas pelos votos dos ministros, mas também pela reação de parlamentares da base governista que acompanharam a sessão no plenário, em Brasília.
Na saída do tribunal, os deputados Ivan Valente (PSOL-SP) e Rogério Correia (PT-MG) exaltaram o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes, e destacaram que a luta contra o golpismo não se encerra com a decisão judicial.
Para Valente, o voto de Moraes representou um marco histórico. “O voto do ministro Alexandre de Moraes, além de ter sido consistente e robusto, interligando pontos, mostrou que estamos combatendo duas coisas que ficaram impunes na República: a punição de militares, porque serão condenados generais de quatro estrelas e almirantes, e a responsabilização do ex-presidente da República, chefe da organização criminosa”, afirmou.
Segundo ele, o julgamento corrige falhas da transição democrática. “A anistia de 79 não puniu os torturadores que Bolsonaro defendeu a vida toda. Agora, finalmente, estamos fechando um ciclo de impunidade.”
Correia reforçou a importância simbólica do momento. “Acho que o voto hoje é um game over para Bolsonaro e para o golpismo. Mas não significa o fim da extrema-direita, portanto, é preciso que esse combate permaneça”, disse.
Para o deputado, a tentativa de aprovar anistia no Congresso representa uma ameaça real. “Essa luta pela anistia ampla, geral e irrestrita é muito perigosa, porque significaria apontar para frente no sentido de um regime autoritário que foi tentado e hoje esmiuçado no voto de Alexandre de Moraes.”
O parlamentar ainda destacou que o tema da anistia não deve ser visto como disputa entre governo e oposição, mas como questão de sobrevivência democrática. “É preciso que a população brasileira esteja atenta e não permita nem que Hugo Motta, presidente da Câmara, nem que Davi Alcolumbre, presidente do Senado, avancem com essa pauta. Mas é uma luta popular que continua”, afirmou.
O petista convocou a população a comemorar a condenação dos envolvidos na tentativa de golpe de Estado. “A festa começa com o voto de Alexandre de Moraes, mas ainda não terminou. O povo brasileiro estará nas ruas para celebrar a democracia. Sem anistia. Sem anistia”, declarou.
