Zucco critica STF e diz que julgamento de Bolsonaro é "político"

Zucco: "Logicamente que o voto do ministro Fux é uma esperança jurídica no meio de uma condenação política" - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O deputado federal Zucco (PL-RS), líder da oposição na Câmara, voltou a criticar o Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quarta-feira (10/9), durante o quarto dia de julgamento do núcleo 1 de acusados pela tentativa de golpe de Estado.

A jornalistas, o parlamentar afirmou que o processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus têm caráter político, não jurídico. “Logicamente que o voto do ministro Fux é uma esperança jurídica no meio de uma condenação política. Vocês não estão vendo nada jurídico aqui”, declarou.



Zucco também questionou a condução do caso e alegou cerceamento de defesa. Segundo ele, a ação deveria ter sido analisada na primeira instância, e não diretamente no STF. “Os advogados não tiveram tempo hábil para analisar os 70 terabytes de material. Isso não é devido processo legal”, disse.

O deputado acusou ministros de parcialidade, citando Alexandre de Moraes e Flávio Dino, a quem atribuiu “histórico político”. Ele ainda afirmou que a imprensa tem papel fundamental no acompanhamento do julgamento e pediu maior atenção às denúncias contra membros da Corte.

“Não estamos defendendo quem depredou patrimônio público, até porque já pagaram. Estamos falando de um processo político contra o homem que lidera as pesquisas e que luta contra o sistema, sem prova alguma contra ele”, afirmou.

Zucco também sustentou que o julgamento repercute internacionalmente. “O Brasil já está falando dessa condenação, ou melhor, o mundo está vendo essa condenação. É importante que se aguarde o voto do ministro Fux, porque acreditamos que ele possa trazer alguma novidade”, disse.

A sessão foi retomada nesta quarta-feira, com expectativa de conclusão ao meio-dia.

