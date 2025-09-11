Em julgamento da trama golpista, Cármen Lúcia inicia voto em tom descontraído

"Concedo todos [os apartes], desde que rápidos, porque nós mulheres ficamos 2.000 anos caladas e queremos ter o direito de falar", disse Cármen Lúcia - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O julgamento da tentativa de golpe de Estado no Supremo Tribunal Federal (STF) teve momentos de leveza nesta quarta-feira (11/9), em meio às discussões densas. A ministra Cármen Lúcia protagonizou passagens de descontração ao interagir com os colegas de Corte, especialmente com o ministro Flávio Dino.

Durante a sessão, Dino pediu a palavra e foi prontamente autorizado. "Todos! Desde que rápido. Nós mulheres ficamos caladas, temos o direito de falar", respondeu a ministra, em tom enfático. Em seguida, completou: "Está no regimento."

O episódio contrasta com a postura adotada na véspera pelo ministro Luiz Fux, que declarou não conceder apartes enquanto apresentava seu voto, justificando que não gostaria de ser interrompido "para não perder o fio da meada".

Já Cármen adotou um caminho diferente. Quando Dino voltou a interrompê-la, a ministra reafirmou sua disposição: "Concedo todos [os apartes], desde que rápidos, porque nós mulheres ficamos 2.000 anos caladas e queremos ter o direito de falar."

Entre uma fala e outra, o clima de bom humor persistiu. Ao anunciar que passaria à leitura de seu voto, a ministra explicou que havia levado o texto em papel, mas não seguiria cada linha. Dino não perdeu a chance de brincar: "Mas o voto é eletrônico no Brasil."

A magistrada ainda revelou a extensão de sua análise. "Eu escrevi 396 páginas, mas não vou ler, vou ler um resumo, não se preocupem", disse. E completou, reforçando o espírito de abertura ao debate: "O debate faz parte dos julgamentos, tenho o maior gosto em ouvir. Eu sou da prosa."

