Vídeo: Em dia decisivo, Bolsonaro aparece na frente de casa

O ex-presidente Jair Bolsonaro apareceu na frente de nesta quinta-feira (11/9), horas antes da retomada do julgamento da tentativa de golpe de Estado. O ex-presidente mora no condomínio Solar de Brasília, no Jardim Botânico, e cumpre prisão domiciliar desde 4 de agosto.



O portão da casa de Bolsonaro estava aberto, o que permitiu que os os fotojornalistas tirassem foto sem que as grandes tampassem o rosto do ex-presidente. Além de fotos, um vídeo também foi registrado e mostra o momento em que Bolsonaro acenou para os presentes. Além disso, foi possível notar que o ex-presidente soluçou diversas vezes — problema que ele vem enfrentando há um tempo.

Veja o vídeo:

No domingo (14/9), Bolsonaro vai realizar procedimento médico em hospital da rede privada em Brasília. A ação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes.

Relatório médico juntado ao processo informa que Bolsonaro precisa ser submetido a procedimento para retirada de lesões de pele. A operação será realizada em regime ambulatorial, com previsão de alta no mesmo dia. O deslocamento deve ocorrer mediante escolta da Polícia Penal do Distrito Federal.

Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes determina que a defesa apresente ao STF, no prazo de 48h após o término do procedimento médico, o atestado de comparecimento, com a data e os horários dos atendimentos.

O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete réus foi retomado nesta quinta-feira (11/9). Até o momento, o placar está 2 a 1 pela condenação dos réus.

O julgamento é retomado com votos da ministra Cármen Lúcia e do presidente da Primeira Turma, Cristiano Zanin. A maioria de votos pela condenação ou absolvição ocorrerá com três dos cinco votos do colegiado. Após os votos, os ministros vão decidir sobre a dosimetria da pena.



