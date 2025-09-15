Deputado pede ação dos EUA contra Wagner Moura: "Extremista"

O ator Wagner Moura — protagonista do indicado ao Oscar 2026 O agente secreto — recentemente comentou sobre a condenação de Jair Bolsonaro pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (SFT), anunciada na última quinta-feira (11/9). A fala do artista, no entanto, não foi bem recebida por apoiadores do ex-presidente.

Moura, que reside nos Estados Unidos, declarou em entrevista à BBC que os norte-americanos são incapazes de lidar com seus golpistas, em comparação com a vitória a favor da democracia pelo STF: “Nos festivais norte-americanos pelos quais o filme passou, a gente sentia uma certa tristeza dos americanos, quase uma inveja.”

Neste domingo (14/9), o deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO) defendeu a necessidade de as autoridades norte-americanas darem uma "olhadinha nesse extremista". “Esse cara (Wagner Moura) está morando nos EUA e continua apoiando Moraes, atacando Trump e dizendo que os EUA agora é uma ditadura”, publicou no X (antigo Twitter), marcando o perfil do secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio.

O pedido do bolsonarista de alertar as autoridades sobre a presença do brasileiro nos EUA gerou um debate contraditório nas redes sociais: a defesa da liberdade de expressão, uma das propostas do governo Trump.

Na campanha eleitoral de 2024, entretanto, Trump adotou um movimento contra os próprios norte-americanos que discordavam com a extrema-direita do país. Traça-se um paralelo com o bolsonarismo, assemelhando-se à intervenção de Gayer a favor de uma deportação devido a uma discordância política.

Em resposta à publicação do deputado, alguns internautas evidenciaram crimes cometidos por Gayer no passado — como um duplo homicídio em direção alcoolizada, uma condenação por assédio e denúncias por racismo, desvio de cotas, falsificação e peculato.

“Mas e a liberdade de expressão?”, indagou um usuário do X. “Esse cara está morando no Brasil, continua matando cidadãos atropelados, atacando brasileiros e dizendo que o Brasil agora é uma ditadura. Acho que vale a pena dar uma olhadinha nesse EXTREMISTA”, ironizou um segundo. “Prioridade dos bolsonaristas: tirar visto de brasileiros, sancionar o próprio país até o talo, desempregar as pessoas”, afirmou um terceiro.

