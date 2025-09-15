InícioPolítica
Dino suspende emendas Pix em nove municípios por suspeita de irregularidades

Decisão atinge cidades que concentram maiores repasses entre 2020 e 2024; CGU identificou problemas em obras, contratos e indícios de superfaturamento

Decisão de Dino se baseia em auditoria da CGU, que apontou indícios de irregularidades em nove cidades - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF),  Flávio Dino, determinou nesta segunda-feira (15/9) a suspensão dos repasses de emendas parlamentares para nove dos dez municípios que mais receberam as chamadas “emendas Pix” entre 2020 e 2024, incluindo capitais como o Rio de Janeiro.

As emendas individuais de transferência especial, conhecidas como emendas PIX, permitem que recursos federais sejam enviados diretamente aos cofres estaduais e municipais, sem identificação do parlamentar responsável, do destino final ou da forma de aplicação do dinheiro.

A decisão de Dino se baseia em auditoria da Controladoria-Geral da União (CGU), que apontou indícios de irregularidades em nove cidades. Apenas São Paulo não apresentou problemas. O ministro determinou ainda que a Polícia Federal (PF) investigue as suspeitas.

Em outra decisão, Dino ordenou o envio à PF de informações do Tribunal de Contas da União (TCU) sobre R$ 85 milhões em repasses referentes a 148 emendas individuais sem plano de trabalho registrado. O objetivo é apurar possíveis desvios.

“As investigações deverão ser instauradas por estado, para verificar eventual prática de ilícitos como prevaricação, desobediência a ordem judicial, emprego irregular de verbas públicas, peculato, corrupção, entre outros que possam surgir”, destacou o ministro.

Desde 2024, o STF restringiu esse tipo de repasse, exigindo critérios mínimos de transparência e rastreabilidade.

Segundo a CGU, mais de R$ 17,5 bilhões foram destinados via emendas Pix entre 2020 e 2024.

Irregularidades apontadas pela CGU

  • Carapicuíba (SP): falhas na formalização do processo licitatório (Contrato nº 145/2022)
  • São Luiz do Anauá (RR): obras paralisadas, com prazo de vigência vencido
  • São João de Meriti (RJ): indícios de superfaturamento
  • Iracema (RR): execução fora das especificações técnicas
  • Rio de Janeiro (RJ): indícios de superfaturamento
  • Sena Madureira (AC): ausência de documentos que comprovem entrega de produto
  • Camaçari (BA): desvio do objeto do Contrato nº 320/2022
  • Coração de Maria (BA): contratação de empresa sem comprovação de capacidade técnica
  • Macapá (AP): indícios de superfaturamento

Em relação à transparência, a CGU identificou ausência ou insuficiência de informações sobre as emendas nos Portais da Transparência desses municípios. Além disso, nessas cidades foram constatadas irregularidades na rastreabilidade dos recursos, como a não abertura de conta específica para o recebimento dos valores, conforme determinação do Supremo.

Wal Lima

Repórter de Política

Jornalista com mais de 10 anos de experiência, com especialização em Marketing Político Digital. Além da experiência em redação e portais, já atuei como assessora de comunicação de parlamentares na Câmara dos Deputados. Tenho o jornalismo como uma missão

Por Wal Lima
postado em 15/09/2025 15:03
