Lula celebra manifestações contra PEC da Blindagem e PL da Anistia

"Essa é a maior de todas as artes: o espetáculo da democracia", disse Lula após manifestações contra a PEC da Blindagem e o PL da Anistia, pautas rejeitadas pelo Executivo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva celebrou nesta segunda-feira (22/9) as manifestações realizadas ontem (21) contra a PEC da Blindagem e o PL da Anistia. O petista elogiou artistas e cidadãos que participaram dos atos, e chamou o movimento de "espetáculo da democracia".

Movimentos sociais reuniram-se neste domingo em dezenas de capitais e cidades brasileiras, incluindo Brasília. Na Esplanada, milhares de manifestantes ocuparam um trecho de cerca de 1,5 km entre o Museu da República e o Congresso Nacional. Os protestos contaram com a participação de artistas, como o compositor Chico César, em Brasília, e Chico Buarque, no Rio de Janeiro.

"Quero saudar todos os artistas que se uniram ontem a dezenas de milhares de pessoas nas ruas de todo o Brasil para defender a justiça e lutar contra a impunidade e a anistia", escreveu o presidente em suas redes sociais.

"Isso nos traz a lembrança dos anos 70, durante a redemocratização, quando suas vozes se somaram à voz de uma população que clamava pela liberdade. E das Diretas Já, nos anos 80, quando entoaram ao lado do povo o grito pelo direito de votar para presidente", acrescentou.

O governo federal é contra ambas as propostas, mas sofreu derrota no Congresso na semana passada. A Câmara dos Deputados aprovou, em dois turnos, a PEC da Blindagem, que aumenta a proteção de parlamentares contra processos criminas.

A Câmara também aprovou o requerimento de urgência para o PL da Anistia, que busca anular as penas do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros condenados pela tentativa de golpe de Estado e pelos ataques de 8 de janeiro.

Medidas foram mal recebidas

Encabeçadas pela oposição, mas com apoio de parlamentares do Centrão e até com votos da esquerda, no caso da PEC da Blindagem, as medidas foram duramente criticadas nas redes e nas ruas. O governo aposta na reação popular para enterrar as propostas e colocar em pauta medidas populares, especialmente a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil por mês.

"Essa é a maior de todas as artes: o espetáculo da democracia. Parabenizo também a cada brasileiro e cada brasileira que participou desta mobilização nas ruas e nas redes para defender um Brasil mais democrático e soberano", escreveu ainda o presidente Lula.

