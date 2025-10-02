Imposto de Renda: quem são os 18 deputados que não votaram no projeto de isenção

A Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 1087/25, que isenta o Imposto de Renda de quem ganha até R$ 5 mil mensais e institui cobrança adicional para aqueles com rendimento tributável acima de R$ 600 mil ao ano. A proposta, que agora será enviada ao Senado, teve aprovação unânime ao receber 493 votos favoráveis e nenhum voto contrário. No entanto, 18 parlamentares não participaram da votação, além do presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), que não participa das votações.
Três chegaram a registrar presença no Plenário, mas não votaram: Luizianne Lins (PT-CE), Pastor Marcos Feliciano (PL-SP) e Luciano Alves (PSD-PR). O Correio fez contato com os três parlamentares e apenas a assessoria da deputada Luizianne retornou.
Luizianne Lins (PT-CE)
A deputada petista integra a flotilha que tentava levar ajuda humanitária para a Faixa de Gaza. A assessoria da parlamentar informou ao Correio que ela registrou presença no Plenário por meio do Infoleg às 13h41. Por volta das 18h30 a deputada perdeu o sinal após o barco onde ela estava ser interceptado por forças navais israelenses.
"Pela manhã, concedeu entrevistas e, no início da tarde, registrou presença remotamente na sessão da Câmara dos Deputados, acompanhando as discussões e aguardando para votar a proposta de isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil. Por volta das 18h30, a comunicação foi intermompida e, cerca de uma hora depois, chegou a confirmação da interceptação da embarcação. A assessoria da deputada comunicou prontamente ao Governo do Brasil e à Presidencia da Câmara dos Deputados, e segue acompanhando os desdobramentos para buscar informações atualizadas sobre a situação da parlamentar e dos demais integrantes da delegação brasileira", diz o comunicado da equipe da deputada.
Veja quem são os deputados que não votaram:
- Detinha (PL-MA)
- Eduardo Bolsonaro (PL-SP)
- José Medeiros (PL-MT)
- Nelson Barbudo (PL-MT)
- Vinicius Gurgel (PL-AP)
- Geraldo Mendes (União-PR)
- Marcos Soares (União-RJ)
- Fausto Pinato (PP-SP)
- Zé Adriano (PP-AC)
- Hercílio Coelho Diniz (MDB-MG)
- Juarez Costa (MDB-MT)
- Nelinho Freitas (MDB-CE)
- Mauro Benevides Filho (PDT-CE)
- Fábio Macedo (Podemos-MA)
- Samuel Santos (Podemos-GO)
- Luizianne Lins (PT-CE)
- Pastor Marcos Feliciano (PL-SP)
- Luciano Alves (PSD-PR)
O Correio tentou contato com todos os parlamentares listados, mas apenas Fausto Pinato (PP-SP), Mauro Benevides Filho e Nelson Barbudo (PL-MT) responderam.
Fausto Pinato explica ausência em votação do IR
A assessoria de Fausto informou que o parlamentar não pôde comparecer à sessão e votação realizada na em virtude de estar afastado de suas atividades parlamentares por motivo de saúde. "O parlamentar encontra-se em licença médica, devidamente amparada por atestado médico, após ter se submetido a uma cirurgia. O procedimento ocorreu conforme orientação médica, e o deputado está em processo de recuperação, seguindo todas as recomendações clínicas para seu restabelecimento", afirmou.
- Leia também: Isenção do IR tem aprovação histórica na Câmara
Mauro Benevides e Nelson Barbudo explicam ausência em votação do IR
A equipe do de Mauro Benevides Filho disse que o deputado esteve ausente da votação em razão de questões de saúde. Ele sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) em 26 de setembro. Atualmente, o parlamentar encontra-se em recuperação domiciliar, sob acompanhamento médico. A assessoria de Nelson Barbudo também disse que o parlamentar encontra-se de atestado médico.
Eduardo Bolsonaro
O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) é um dos ausentes no Plenário e na votação. Ele está nos Estados Unidos desde fevereiro, onde tem pressionado o governo norte-americano a impor sanções contra autoridades brasileiras.
Imposto de Renda
A intenção do projeto do Imposto de Renda é aumentar o escalonamento dos tributos cobrados com base na chamada alíquota efetiva (encontrada após deduções e isenções).
Para compensar a isenção de até R$ 5 mil, a proposta cria um patamar mínimo de 10% do IR que pode atingir cerca de 141,4 mil contribuintes pessoas físicas de alta renda que hoje recolhem, em média, com alíquota efetiva de 2,5% de IR sobre seus rendimentos totais, incluindo distribuição de lucros e dividendos.
O Plenário da Câmara aprovou o projeto na forma de substitutivo do relator, deputado Arthur Lira (PP-AL). De acordo com o texto, a redução gradual para os rendimentos acima de R$ 5 mil mensais, que antes iriam até R$ 7 mil, passa a contemplar até o valor de R$ 7.350,00 (quanto mais ganha, menor a redução). Acima de R$ 7.350,00 mensais nada muda.
