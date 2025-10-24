Lô Borges é internado e cancela agenda em Brasília

O cantor e compositor Lô Borges, 73 anos, está internado desde sexta-feira (17/10) em hospital de Belo Horizonte em decorrência de intoxicação medicamentosa. Ele está passando por exames para um diagnóstico mais preciso.
Neste momento, ele está sedado, mas o quadro está evoluindo, segundo a família do músico. Como não há previsão de alta, sua agenda foi cancelada.
Lô faria neste sábado (25/10), no Festival Estilo Brasil, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília, o show “Esquinas e canções”, que vem apresentando ao longo do ano com Beto Guedes. Wagner Tiso vai substituí-lo.
O show terá abertura de Sérgio Hinds, do grupo O Terço, e também a participação de Marcus Viana.
Em agosto Lô lançou o álbum “Céu de giz – Lô Borges convida Zeca Baleiro”, com 10 canções inéditas, melodias dele e letras do compositor maranhense. Desde 2019, sem nenhum hiato, Lô vem lançando um álbum de inéditas por ano, sempre com letras de um único parceiro.
