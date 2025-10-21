STF retoma julgamento do Núcleo 4 da tentativa de golpe de Estado

Na retomada do julgamento, após a abertura da sessão pelo presidente da Turma, ministro Flávio Dino, o ministro Alexandre apresentará o voto - (crédito: Rosinei Coutinho/STF)

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) retoma, às 9h desta terça-feira (21/10), o julgamento da Ação Penal 2694, relativa ao Núcleo 4 da tentativa de golpe de Estado. O núcleo é integrado por sete réus acusados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) de espalhar notícias falsas sobre as urnas eletrônicas e atacar instituições e autoridades.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Na última terça-feira (14/10), o relator, ministro Alexandre de Moraes, leu o relatório, e tanto a PGR quanto as defesas apresentaram as manifestações. Na retomada do julgamento, após a abertura da sessão pelo presidente da Turma, ministro Flávio Dino, o ministro Alexandre apresentará o voto, no qual analisará os fatos, as provas e os argumentos, e se pronunciará pela condenação ou pela absolvição de cada réu.

Acompanhe:

Conforme o Regimento Interno do STF, os demais integrantes da Turma votam em ordem crescente de antiguidade no Tribunal, ficando por último o presidente da Turma. Assim, após o relator, votam os ministros Cristiano Zanin e Luiz Fux, a ministra Cármen Lúcia e, por fim, o ministro Flávio Dino.

Nesta terça (21/10), haverá sessões pela manhã, das 9h às 12h, e à tarde, das 14h às 19h. Na quarta-feira (22/10), está marcada uma sessão das 9h às 12h.

Os réus do Núcleo 4 são:

. Ailton Moraes Barros (ex-major do Exército);

. Ângelo Denicoli (major da reserva do Exército);

. Carlos Cesar Moretzsohn Rocha (presidente do Instituto Voto Legal);

. Giancarlo Rodrigues (subtenente do Exército);

. Guilherme Almeida (tenente-coronel do Exército);

. Marcelo Bormevet (agente da Polícia Federal); e

. Reginaldo Abreu (coronel do Exército).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular