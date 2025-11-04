TCU comemora 135 anos em sessão solene no Senado Federal

A homenagem foi proposta pelo senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB–PB), que destacou ao Correio que a instituição é uma das mais relevantes do Estado brasileiro - (crédito: Geraldo Magela/Agência Senado)

O Senado Federal realizou nesta terça-feira (4/11), uma sessão especial em comemoração aos 135 anos do Tribunal de Contas da União (TCU). A homenagem foi proposta pelo senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB–PB), que destacou ao Correio que a instituição é uma das mais relevantes do Estado brasileiro, sendo responsável por assegurar a correta aplicação dos recursos públicos.

“Muito feliz, primeiro, pelo fato de podermos, na condição de requerentes, estarmos aqui a prestar uma homenagem a uma instituição que, muitas das vezes, parece estar e ser distante da sociedade brasileira, mas que é fundamental ao nosso dia a dia e de todos aqueles cidadãos brasileiros que desejam, que almejam, que o nosso dinheiro, que vem e que produz-se a partir da nossa participação, tenha o melhor uso”, pontuou o senador.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), presidiu a sessão solene e, em homenagem, afirmou que a história da Corte de Contas se confunde com a própria trajetória da República.

“Mais do que revisitar o passado, este é um momento para reconhecer o papel que o TCU desempenha hoje, com seriedade, independência e compromisso com o Brasil. Junto ao Congresso Nacional, caminharemos lado a lado para garantir transparência, eficiência e responsabilidade no uso dos recursos públicos. Essa parceria assegura que o dinheiro do contribuinte chegue aonde realmente importa: na vida das pessoas”, afirmou Davi Alcolumbre, momentos após a entrega do Relatório de Fiscalização de Obras Públicas do TCU ao presidente do Senado.

O ministro do TCU, Vital do Rêgo Filho, também participou da mesa da solenidade e concedeu entrevista ao Correio. Ele destacou que, por já ter atuado como senador e deputado federal, a homenagem aos 135 anos da Corte teve um significado especial.

“É uma emoção muito grande voltar à Casa onde fui senador e deputado. Mas, principalmente, voltar como presidente de uma instituição que completa 135 anos de relevantes serviços prestados ao Brasil. Todos nós nos sentimos muito irmanados nesse processo. O TCU é um órgão de apoio técnico ao Poder Legislativo”, afirmou.

O ministro ainda comentou brevemente sobre o próximo concurso público do TCU para o cargo de Auditor Federal de Controle Externo, que oferecerá 20 vagas, além de cadastro de reserva, com remuneração de R$ 26.159,01 para jornada de 40 horas semanais.

“Já estamos com um concurso pronto e já foi chamado, e temos mais este agora para mais 20 auditores”, finalizou Vital.

Várias autoridades estiveram presentes à solenidade, assim como o senador e ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o ex-senador e atual ministro do TCU, Antonio Anastasia; o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro Filho.

Protagonismo feminino

Levantando a bandeira da igualdade de gênero em espaços de poder, a procuradora-geral do Ministério Público junto ao TCU (MPTCU), Cristina Machado da Costa e Silva, afirmou ao Correio que, em 135 anos de história do tribunal, apenas duas mulheres ocuparam o cargo de ministra. Ela destacou que luta para mudar esse cenário.

“A gente vê que isso é uma disparidade muito grande, né? A gente sempre precisa buscar a igualdade de gênero. Às vezes, tenho a impressão de que damos dois passos à frente e voltamos três, sabe? [...] Se você observar hoje, no plenário do Senado, verá a mesa: só eu estava de mulher. Na hora de fazer a foto final com todos, também era a única mulher. Isso é algo que precisa mudar. Por isso, sempre que posso, aonde vou, tento levar essa bandeira da necessidade de termos mulheres participando”, afirmou a procuradora em defesa das mulheres.

Sobre o TCU

O Tribunal de Contas da União (TCU) foi criado no ano de 1890 com o objetivo de fiscalizar as receitas e despesas da República, a qual mantém, até hoje, a missão de garantir o uso correto dos recursos públicos. A entidade também atua na busca por soluções práticas e inovadoras que contribuam para uma administração pública mais eficiente e para a construção de um país melhor.