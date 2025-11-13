Gaspar celebra prisão de Stefanutto: "Início do fim do ciclo da impunidade"

O relator da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS, Alfredo Gaspar (União-AL), comemorou as prisões realizadas nesta quinta-feira (13/11) pela Polícia Federal, durante a nova fase da Operação Sem Desconto. A investigação do esquema bilionário de descontos indevidos em aposentadorias e pensões levou à detenção de seis pessoas, entre elas o ex-presidente do instituto Alessandro Stefanutto.
Gaspar afirmou que a ação representa o início do fim da impunidade. Para ele, as medidas da PF são resultado direto das pressões e requerimentos apresentados pela CPMI.
“Hoje é um dia especial em que o brasileiro lesado, vítima desse roubo bilionário, sente que a Justiça começa a ser feita. Desde o início, apresentei mais de 25 requerimentos de prisão. Alguns dos presos de hoje estão nessa lista. O que vivemos é o início do fim do ciclo da impunidade. Muitos chegaram à CPMI posando de honestos e agora estão atrás das grades”, disse o parlamentar.
Gaspar destacou ainda que a comissão vem insistindo em medidas como bloqueio de bens, responsabilização criminal e rastreamento do dinheiro desviado do INSS. Ele afirmou que os avanços recentes são fruto de uma cooperação firme entre o Congresso, a Polícia Federal e o Supremo Tribunal Federal (STF).
“Estamos aqui em nome do povo brasileiro, dos aposentados e pensionistas que não aguentam mais tanta safadeza”, frisou.
A Operação Sem Desconto é coordenada pela PF em conjunto com a Controladoria-Geral da União (CGU) e apura fraudes que somam mais de R$ 6 bilhões entre 2019 e 2024.
